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Экономика

Ситуация с автогазом решится в ближайшую неделю — Ассоциация нефтетрейдеров

Ситуация с автогазом будет решена в ближайшую неделю. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил президент Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Эшатов.

По его словам, на сегодня наблюдается нехватка газа на автозаправках. Но определенные объемы этого вида топлива уже поступают в Кыргызстан. Большая его часть, предназначенная для КР, находится в пути, на территории Казахстана.

«Дефицит возник в последние десять дней, в ближайшее время ситуация стабилизируется. Не только в нашей стране, во всем регионе наблюдается дефицит — в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане так же. У нас в регионах нехватки газа нет, она только в Бишкеке», — сказал Канатбек Эшатов и напомнил, что у российских компаний возникла небольшая нехватка железнодорожного подвижного состава и цистерн для перевозки автогаза.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312530/
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