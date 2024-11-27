Кыргызстан и британская компания реализуют проект по сертификации продукции

В Берлине в рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова подписано рамочное соглашение о проекте государственно-частного партнерства (ГЧП) «Управление лабораторией в Кыргызской Республике». Об этом сообщили в Минэкономе.

По данным ведомства, соглашение направлено на сертификацию и подготовку сельскохозяйственной продукции к экспорту, сертификацию товаров производственного сектора, включая швейные изделия. Реализация проекта обеспечит доступ кыргызской продукции на рынки Европейского союза, повысит ее качество и конкурентоспособность.

Эксперты компании «Интертек» вскоре посетят Кыргызстан для анализа и оценки возможностей модернизации лабораторий. Это сотрудничество открывает путь к адаптации сертификационной системы Кыргызстана к международным стандартам.

Компания «Интертек» — мировой лидер в области сертификации продукции и контроля качества.

Документ подписали министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев и вице-президент британской компании «Интертек» Жереми Гаспар.