Рубль продолжает дешеветь, остальные валюты подорожали по отношению к сому

Фото из интернета. Российский рубль продолжает терять свои позиции, становясь все дешевле

Официальные курсы доллара, евро, тенге и юаня выросли, российского рубля — снизились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,69 сома, продают — по 87,15 сома. Номинальный курс Национального банка — 86,7894 сома (рост — 0,33 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,22 сома, продают — по 91,22 сома. Официальный курс — 90,8338 сома (рост — 0,54 процента).

Российский рубль вновь подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,827 сома, продают — по 0,863 сома. Курс Национального банка — 0,8405 сома (снижение — 0,85 процента).

Курс казахского тенге повысился. Сегодня его покупают по 0,1208 сома, продают — по 0,1857 сома. Официальный курс — 0,1741 сома (рост — 0,23 процента).

Китайский юань тоже немного подорожал. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают — по 12,4 сома. Официальный курс — 11,9771 сома (рост — 0,36 процента).

Нацбанк Кыргызстана провел очередную валютную интервенцию 14 ноября, продав на валютном рынке $68,65 миллиона. Это его второй выход на валютный рынок в ноябре.