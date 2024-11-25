10:39
USD 86.50
EUR 90.34
RUB 0.85
Экономика

Официальный курс рубля впервые ниже отметки в 85 тыйынов, доллар стабилен

Фото из интернета. Сильно и быстро дешевеет евро, курс доллара не меняется неделю

Официальные курсы евро, российского рубля, тенге и юаня снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,58 сома, продают по 87,05 сома. Номинальный курс Нацбанка — 86,5 сома (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,07 сома, продают по 91,05 сома. Официальный курс — 90,3449 сома (снижение — 0,92 процента).

Российский рубль вновь подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,826 сома, продают по 0,868 сома. Курс НБ КР — 0,8477 сома (снижение — 0,13 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1207 сома, продают по 0,1867 сома. Официальный курс — 0,1737 сома (снижение — 0,63 процента).

Китайский юань тоже немного подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают по 12,4 сома. Официальный курс — 11,9347 сома (снижение — 0,14 процента).

  • Нацбанк провел очередную валютную интервенцию 14 ноября, продав на валютном рынке $68,65 миллиона. Это его второй выход на валютный рынок в ноябре.

  • С начала 2024 года он провел 22 валютные интервенции: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 9 — по продаже на общую сумму $390 миллионов 600 тысяч.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/312102/
просмотров: 650
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 ноября
Официальный курс рубля впервые ниже отметки в 86 тыйынов, доллар стабилен
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 ноября
Рубль продолжает дешеветь, доллар остается стабильным по отношению к сому
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 ноября
Рубль продолжает дешеветь к сому. Остальные валюты немного подорожали
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 ноября
Сом подорожал относительно всех основных валют, кроме доллара
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 ноября
Доллар, евро и юань подорожали. Рубль и тенге — подешевели
Популярные новости
Накопительная ипотека. Как получить жилье по&nbsp;обновленной программе &laquo;Мой дом&raquo; Накопительная ипотека. Как получить жилье по обновленной программе «Мой дом»
В&nbsp;Бишкеке наблюдаются очереди на&nbsp;заправках. Нефтетрейдеры объяснили из-за чего В Бишкеке наблюдаются очереди на заправках. Нефтетрейдеры объяснили из-за чего
Комбанки и&nbsp;обменные бюро обязаны принимать доллары старого образца&nbsp;&mdash; Нацбанк Комбанки и обменные бюро обязаны принимать доллары старого образца — Нацбанк
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;22&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 ноября
Бизнес
Коворкинг-центр в&nbsp;КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего
MEGA: в&nbsp;2&nbsp;раза больше интернета, в&nbsp;2&nbsp;раза больше развлечений! MEGA: в 2 раза больше интернета, в 2 раза больше развлечений!
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR В Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR
Интернет не&nbsp;подорожает&nbsp;&mdash; глава &laquo;Кыргызтелекома&raquo; развеял опасения операторов Интернет не подорожает — глава «Кыргызтелекома» развеял опасения операторов
25 ноября, понедельник
10:38
В Ноокате участковые милиционеры задержаны за получение взятки В Ноокате участковые милиционеры задержаны за получение...
10:34
Угрозы в адрес Камчыбека Ташиева. Задержан автор письма
10:28
Санитарно-бактериологическую лабораторию построят в Кербене: объявлен тендер
10:05
В КР количество банковских платежных карт в обращении выросло на 34,8 процента
09:45
Новые стационарные посты ГНС на дорогах предлагают установить чиновники