Официальный курс рубля впервые ниже отметки в 85 тыйынов, доллар стабилен

Фото из интернета. Сильно и быстро дешевеет евро, курс доллара не меняется неделю

Официальные курсы евро, российского рубля, тенге и юаня снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,58 сома, продают по 87,05 сома. Номинальный курс Нацбанка — 86,5 сома (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,07 сома, продают по 91,05 сома. Официальный курс — 90,3449 сома (снижение — 0,92 процента).

Российский рубль вновь подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,826 сома, продают по 0,868 сома. Курс НБ КР — 0,8477 сома (снижение — 0,13 процента).

Курс казахского тенге снизился. Сегодня его покупают по 0,1207 сома, продают по 0,1867 сома. Официальный курс — 0,1737 сома (снижение — 0,63 процента).

Китайский юань тоже немного подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают по 12,4 сома. Официальный курс — 11,9347 сома (снижение — 0,14 процента).

Нацбанк провел очередную валютную интервенцию 14 ноября, продав на валютном рынке $68,65 миллиона. Это его второй выход на валютный рынок в ноябре.