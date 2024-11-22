10:23
USD 86.50
EUR 91.18
RUB 0.86
Экономика

Производство промышленной продукции в Кыргызстане увеличилось на 4,2 процента

За десять месяцев 2024 года в Кыргызстане произведено промышленной продукции на сумму 453 миллиарда 542,6 миллиона сомов. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

Уточняется, что индекс физического объема по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 105,3 процента, а к сентябрю 2024-го — 96,8 процента. В октябре произведено промышленной продукции на сумму 59 миллиардов 491,4 миллиона сомов.

По данным Статистического комитета СНГ, в январе-сентябре 2024 года производство промышленной продукции в странах СНГ в среднем увеличилось на 4,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост наблюдался в:

  • Азербайджане — 1,3 процента;
  • Армении — 12,6 процента;
  • Беларуси — 6,4 процента;
  • Казахстане — 3,1 процента;
  • Кыргызстане — 4,2 процента;
  • России — 4,4 процента;
  • Таджикистане — 15,3 процента;
  • Узбекистане — 7 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311884/
просмотров: 52
Версия для печати
Материалы по теме
Увеличение промышленного производства зафиксировано в Кыргызстане — ЕЭК
В 2025 году в Кыргызстане ожидают роста промышленной продукции в 7,2 процента
В первом полугодии 2024-го Кыргызстан обошел страны ЕАЭС по росту ВВП
В Кыргызстане в секторе услуг продолжается рост
Какие предприятия в КР обеспечат рост промышленности. Прогноз Минэкономики
Итоги августа. Экономика Кыргызстана растет, но не за счет промышленности
Майлуу-Сууйский ламповый завод планирует производить стеклянную тару
В ближайшее время в Кыргызстане запустят 17 промышленных проектов
Кара-Балта и Токмак получат по 1 миллиарду сомов на развитие
Промышленная кооперация СНГ. В каких сферах хочет развиваться Кыргызстан
Популярные новости
Монополия на&nbsp;интернет. Кыргызстан рискует вернуться в&nbsp;прошлое? Монополия на интернет. Кыргызстан рискует вернуться в прошлое?
Нарынбек Сатыбалдиев: Золото на&nbsp;месторождении Кумтор будут добывать еще 30&nbsp;лет Нарынбек Сатыбалдиев: Золото на месторождении Кумтор будут добывать еще 30 лет
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;18&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 ноября
Отечественные машины закупили для завода по&nbsp;переработке автомобильных шин Отечественные машины закупили для завода по переработке автомобильных шин
Бизнес
Коворкинг-центр в&nbsp;КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего
MEGA: в&nbsp;2&nbsp;раза больше интернета, в&nbsp;2&nbsp;раза больше развлечений! MEGA: в 2 раза больше интернета, в 2 раза больше развлечений!
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR В Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR
Интернет не&nbsp;подорожает&nbsp;&mdash; глава &laquo;Кыргызтелекома&raquo; развеял опасения операторов Интернет не подорожает — глава «Кыргызтелекома» развеял опасения операторов
22 ноября, пятница
10:20
Госстрой приостановил строительство двух объектов в Бишкеке — много нарушений Госстрой приостановил строительство двух объектов в Биш...
10:18
Производство промышленной продукции в Кыргызстане увеличилось на 4,2 процента
10:14
Из-за густого тумана в международном аэропорту «Ош» задерживаются рейсы
10:00
Накопительная ипотека. Как получить жилье по обновленной программе «Мой дом»
09:51
Госстрой приказал очистить парковку торгового центра Asia Mall от построек