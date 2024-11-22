Производство промышленной продукции в Кыргызстане увеличилось на 4,2 процента

За десять месяцев 2024 года в Кыргызстане произведено промышленной продукции на сумму 453 миллиарда 542,6 миллиона сомов. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.
Уточняется, что индекс физического объема по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 105,3 процента, а к сентябрю 2024-го — 96,8 процента. В октябре произведено промышленной продукции на сумму 59 миллиардов 491,4 миллиона сомов.
По данным Статистического комитета СНГ, в январе-сентябре 2024 года производство промышленной продукции в странах СНГ в среднем увеличилось на 4,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост наблюдался в:
- Азербайджане — 1,3 процента;
- Армении — 12,6 процента;
- Беларуси — 6,4 процента;
- Казахстане — 3,1 процента;
- Кыргызстане — 4,2 процента;
- России — 4,4 процента;
- Таджикистане — 15,3 процента;
- Узбекистане — 7 процентов.