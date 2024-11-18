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Экономика

Запасы на Кызыл-Омпольском месторождении могут увеличиться в 4 раза

Запасы на Кызыл-Омпольском рудном комплексе в Кыргызстане могут увеличиться в 4 раза. О причинах увеличения рассказал заместитель министра природных ресурсов Нарынбек Сатыбалдиев на брифинге .

По его словам, комплекс включает пять участков россыпных месторождений и пять коренных залежей, богатых многокомпонентными ресурсами.

Основной минерал — титаномагнетит, который содержит железо и титан. Также на месторождении присутствуют ванадий, цирконий, фосфор, а в минерале монацит обнаружены уран и торий.

Чиновник отметил, что Кызыл-Омпол рассматривается геологами как перспективный источник востребованных редкоземельных металлов. Летом 2024 года выдано несколько лицензий на геологические изыскания и добычу.

Наиболее разведанным участком комплекса является Таш-Булак, где титаномагнетит залегает на глубине до 50–60 метров. На данный момент объем разведанных запасов превышает 1,5 миллиона тонн с содержанием титана более 95 процентов. Он добавил, что, по данным советского времени, глубина запасов может доходить до 200 метров, что значит их увеличение в 4 раза.

Нарынбек Сатыбалдиев сообщил, что представители «Кыргызалтына» разрабатывают проект и технико-экономическое обоснование (ТЭО) для начала работ. Предварительные расчеты показывают, что потенциал Кызыл-Омпольского комплекса может составить минимум $80 миллиардов, а при дальнейших изысканиях эта цифра может значительно вырасти.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311436/
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