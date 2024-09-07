Мировые цены на молочную продукцию выросли на 14,2 процента

В августе 2024 года по сравнению с августом 2023-го на 14,2 процента выросли мировые цены на молочную продукцию. Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (ФАО).

А по сравнению с предыдущим месяцем рост цен составил 2,2 процента.

Отмечается, что цены выросли на все виды молочной продукции, причем наиболее заметно – на сухое цельное молоко, что обусловлено стремительным увеличением импортного спроса на спотовые поставки и низким уровнем запасов в основных регионах производства.

Зафиксирован рост мировых цен на сливочное масло и сухое обезжиренное молоко, причем котировки масла достигли исторического максимума, чему способствовали повышение спроса на продукцию с короткими и длительными сроками поставки и некоторая неопределенность в отношении достаточности уровня предложения молока в Западной Европе.

Мировые цены на сыр также выросли, главным образом под влиянием ограниченности запасов и сокращения его производства в Европе, а также повышения импортного спроса на мировых рынках.