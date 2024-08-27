В Кыргызстане в середине лета 2024 года рост цен на ряд категорий существенно замедлился — до самого низкого уровня за последние пять лет. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Согласно им, инфляция в июле замедлилась до 4,1 процента по сравнению с июнем (4,5 процента). Это самый низкий показатель с января 2020-го.

Пищевые продукты и безалкогольные напитки за год подорожали на 0,4 процента, алкоголь и сигареты — на 9,7 процента (на фоне повышения акцизов), непродовольственные товары — на 7,4 процента, услуги — на 6,8 процента.