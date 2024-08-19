20 августа: где в Бишкеке отключат свет

В Бишкеке возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили на предприятиях электрических сетей.
Восточный РЭС
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9.30-18.00 — микрорайон № 12, жилые дома № 10, 12, 15, 20;
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9.30-18.00 — жилой массив «Кок-Жар» (улица Тон, 24, 104, 100, 209);
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9.30-17.30 — микрорайон «Аламедин-1», жилые дома № 79, 80, 82, 83, 84, участки улиц Токмакской, Загорской;
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9.30-17.30 — улица Шабдана Баатыра, жилой дом № 43/1 (1-й подъезд: с 1-го по 5-й этаж);
Западный РЭС
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9.00-17.00 — улица Сыдыкова, жилой дом № 250а;
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9.00-17.00 — участки улиц Курчатова, Боромбая, Воркутинской, Баха;
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9.00-17.00 — участки улиц Гагарина, Матыева, Островского, Туюкской, Ногина, Асаналиева, Кочкорской;
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13.00-17.00 — жилой массив «Ак-Ордо» (улицы Дудук, Каркыра);
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9.00-13.00 — жилой массив «Ак-Ордо» (улицы Омуракунова, Уютку);
Северный РЭС
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15.30-17.00 — участок улицы Молодая Гвардия, БЧК;
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9.00-17.00 — села Пригородное, Степное, Маевка, Озерное;
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9.00-17.00 — село Нижняя-Ала-Арча, Северная объездная дорога;
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9.00-17.00 — жилой массив «Нуркожо-Ата» (улицы 1-я линия, 2-я линия).