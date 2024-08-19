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Экономика

20 августа: где в Бишкеке отключат свет

В Бишкеке возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили на предприятиях электрических сетей.

Восточный РЭС

  • 9.30-18.00 — микрорайон № 12, жилые дома № 10, 12, 15, 20;

  • 9.30-18.00 — жилой массив «Кок-Жар» (улица Тон, 24, 104, 100, 209);

  • 9.30-17.30 — микрорайон «Аламедин-1», жилые дома № 79, 80, 82, 83, 84, участки улиц Токмакской, Загорской;

  • 9.30-17.30 — улица Шабдана Баатыра, жилой дом № 43/1 (1-й подъезд: с 1-го по 5-й этаж);

Западный РЭС

  • 9.00-17.00 — улица Сыдыкова, жилой дом № 250а;

  • 9.00-17.00 — участки улиц Курчатова, Боромбая, Воркутинской, Баха;

  • 9.00-17.00 — участки улиц Гагарина, Матыева, Островского, Туюкской, Ногина, Асаналиева, Кочкорской;

  • 13.00-17.00 — жилой массив «Ак-Ордо» (улицы Дудук, Каркыра);

  • 9.00-13.00 — жилой массив «Ак-Ордо» (улицы Омуракунова, Уютку);

Северный РЭС

  • 15.30-17.00 — участок улицы Молодая Гвардия, БЧК;

  • 9.00-17.00 — села Пригородное, Степное, Маевка, Озерное;

  • 9.00-17.00 — село Нижняя-Ала-Арча, Северная объездная дорога;

  • 9.00-17.00 — жилой массив «Нуркожо-Ата» (улицы 1-я линия, 2-я линия).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302489/
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