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Экономика

За два года доходы от продажи золота на Кумторе составили $1,8 миллиарда

Общий доход от реализации золота за 2022-2023 годы на Кумторе составил $1 миллиард 835 миллиона. Об этом сегодня на международном форуме «MINEX Центральная Азия 2024» сообщил президент «Кумтор Голд Компани» Алмазбек Барыктабасов.

Он выступил на пленарной сессии «Раскрытие минерально-сырьевого потенциала — ведущая роль лидеров горнодобывающей промышленности и международных инвесторов».

Глава «Кумтор Голд Компани» отметил, что на сегодня нет таких отраслей мировой экономики, где бы ни использовались драгоценные металлы, добываемые предприятиями, представленными на форуме.

Он рассказал, каких результатов удалось достичь компании за последние три года. Так, объем производства золота за 2022-2023 годы на руднике «Кумтор» составил 30,8 тонны. При этом предприятие перечислило в бюджет и Социальный фонд $583 миллиона 785 тысяч, или 49,4 миллиарда сомов.

При этом чистая прибыль компании сложилась в $674,2 миллиона. В 2022-м выплачено $140 миллионов дивидендов, по итогам работы в прошлом году эта сумма составит $151,3 миллиона.

В 2024-м на Кумторе планируется добыть 12,5 тонны золота.

Алмазбек Барыктабасов также рассказал о новшествах в работе рудника. В настоящее время там введена автоматизированная система учета горюче-смазочных материалов и оптимизации затрат. Благодаря этому в 2023 году сэкономлено $17 миллионов.

«Сейчас в Балыкчи строят большой нефтезаправочный комплекс. Там будет храниться двухмесячный запас топлива для нужд рудника. Это крайне важно при возникновении форс-мажора, учитывая, что компания является крупнейшим потребителем дизельного топлива в республике. Кроме того, в прошлом году на руднике введены в строй две новые башенные мельницы и более современные чаны выщелачивания. Это позволит извлекать дополнительно до 12 тысяч унций золота в год», — заметил глава КГК.

Он подчеркнул, что предприятие развивается и постоянно работает над реализацией новых проектов. В 2023-м оно начало разработку золоторудного месторождения Тоголок с запасами 17 тонн. Кроме того, началась геологоразведка Джангартской площади. Оба объекта расположены в 200 километрах от рудника «Кумтор».

Несколько месяцев назад дан старт реализации проекта по добыче золотосодержащей руды на руднике подземным способом. Благодаря этому планируется добыть 115 тонн драгметалла.

«В ближайшее время также мы намерены приступить к извлечению золота из отработанной руды, находящейся на хвостохранилищах рудника. По оценке специалистов, реализация проекта позволит добыть еще порядка 55-65 процентов золота. В итоге будет извлечено немного больше половины от общего запаса в 120 тонн», — заключил Алмазбек Барыктабасов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/297009/
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