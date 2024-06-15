05:45
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 15 июня. Какие продукты подорожали больше всего

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали помидоры, капуста и сахар. Подешевели картофель, огурцы, перец, яблоки, яйца и растительное масло.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 8 июня. Какие продукты подорожали больше всего

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 131 сом — до 6 тысяч 93 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной стоимости.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го цена продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 823 сома, или почти в два раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она снизилась на 495,5 сома, с начала года — на 615 сомов.

Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. С потеплением постепенно начали снижаться цены на свежие овощи, что сразу же сказывается на всей стоимости корзины.

За 2023-й продуктовая корзина подорожала на 25 сомов. Самая низкая ее стоимость отмечена 30 сентября и 7 октября прошлого года — 5 тысяч 616 и 5 тысяч 611 сомов. Самой дорогой корзина была 4 марта 2023-го — 7 тысяч 336 сомов.

Правительство утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одном и том же количестве. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296659/
просмотров: 1472
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 8 июня. Какие продукты подорожали больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 1 июня. Какие овощи подорожали больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 25 мая. Какие продукты подорожали за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 18 мая. Подорожали капуста, хлеб и картофель
Продуктовая корзина Бишкека на 11 мая. Больше всего подорожали помидоры
Продуктовая корзина Бишкека на 4 мая. Больше всего подешевели груши
Продуктовая корзина Бишкека на 27 апреля. Больше всего подешевели огурцы
Продуктовая корзина Бишкека на 20 апреля. Свежие овощи и фрукты начали дешеветь
Продуктовая корзина Бишкека на 13 апреля. Перец подорожал в полтора раза
Продуктовая корзина Бишкека на 6 апреля. Больше всего подорожали перец и яблоки
Популярные новости
Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу Кабинет налогоплательщика. Почему его нужно открыть каждому кыргызстанцу
Денежные переводы Россия&nbsp;&mdash; Кыргызстан. Возникли перебои в&nbsp;работе трех систем Денежные переводы Россия — Кыргызстан. Возникли перебои в работе трех систем
Сом подешевел относительно основных валют, сильнее всего к&nbsp;евро Сом подешевел относительно основных валют, сильнее всего к евро
Курс доллара впервые за&nbsp;полтора года снизился ниже отметки в&nbsp;87&nbsp;сомов Курс доллара впервые за полтора года снизился ниже отметки в 87 сомов
Бизнес
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой «Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
16 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом
15 июня, суббота
23:51
В YouTube появятся новые функции, в том числе и неприятные
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:31
Критиковать не имеем права. Президент о решении суда по Кемпир-Абаду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: без осадков
20:23
Новый стадион в Бишкеке. Что уже сделано