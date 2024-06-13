Итоги мая. Рост экономики Кыргызстана замедлился, но пока остается высоким

Экономика Кыргызстана хоть и снизила немного обороты, но продолжает демонстрировать устойчивый рост. Промышленный сектор растет крайне медленно. Это связано с падением объемов выпуска основных металлов и добычи полезных ископаемых.

Прогнозы экономистов по росту экономики Кыргызстана пока положительные: в ближайшее время увеличение ВВП сохранится.

Обзор 24.kg делает по официальным данным Нацстаткома. Насколько представленные сведения соответствуют реальному положению дел в республике, мы не можем сказать. Альтернативного источника информации по ситуации в экономике в Кыргызстане нет.

Как растет ВВП

За январь — май экономика выросла на 8,1 процента.

По итогам мая 2024 года ВВП Кыргызстана составил 443 миллиарда 899,8 миллиона сомов.

В Национальном банке Кыргызстана отметили, что экономическая активность в республике демонстрирует уверенный рост. Основной вклад вносят строительство и сектор услуг. Внутреннее потребление продолжает расширяться на фоне увеличения реальных доходов населения и чистого притока в страну денежных переводов физических лиц.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров республика закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

«Рост ВВП обеспечили товарное производство, сфера услуг и налоги на продукты. Они по сравнению с 2023-м выросли на 8,5 процента. Показатели в сфере услуг увеличились на 7,3 процента, товарном производстве — на 9,5 процента», — рассказали в Нацстаткоме.

Как растет промышленность

Промышленный сектор в 2024 году растет не так активно, как экономика в целом. Виной тому падение объемов добычи полезных ископаемых. В Евразийском банке развития отметили, что выпуск основных металлов по итогам 2024 года вернется к росту, что придаст дополнительный импульс промышленному производству.

По итогам мая 2024 года рост объемов промышленного производства составил 2,6 процента.

Нацстатком зафиксировал рост производства:

очищенных нефтепродуктов (на 55,7 процента);

деревянных и бумажных изделий и полиграфической деятельности (на 26,6 процента);

пищевых продуктов (на 21,6 процента);

текстильной отрасли (на 15,9 процента);

одежды и обуви, кожи и кожаных изделий (на 15,9 процента);

фармацевтической продукции (на 14,2 процента);

химической продукции (на 12,8 процента);

резиновых, пластмассовых изделий и стройматериалов (на 8,1 процента).

производстве основных металлов (на 6,8 процента);

добыче полезных ископаемых (на 7,5 процента).

Снижение показателей отмечено в:

Чего ждать в ближайшее время

Национальный банк в последнем отчете о денежно-кредитной политике отметил, что реальный сектор экономики Кыргызстана в 2024 году будет демонстрировать рост не ниже среднего уровня последних трех лет.

По итогам 2024 года реальный рост ВВП оценивают в 6,9 процента.

Его поддержит обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, а также строительный сектор.

По последним прогнозам, в 2025 году рост реального ВВП Кыргызстана может составить 5 процентов.