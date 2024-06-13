10:39
USD 86.94
EUR 93.43
RUB 0.98
Экономика

Сом официально укрепился относительно доллара и евро. В обменках ситуация другая

За последние сутки официальные курсы доллара, евро, российского рубля и тенге продолжили снижаться по отношению к сому. В обменных пунктах Бишкека, в отличие от официального курса, доллар и евро немного подорожали. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 87 сомов, продают по 87,9 сома. Официальный курс Нацбанка — 86,9444 сома (снижение на 0,05 процента).

Евро также немного подорожал в обменках, но подешевел по официальному курсу. Сегодня его покупают по 93,88 сома, продают по 94,88 сома. Официальный курс — 93,4348 сома (снижение — 0,03 процента).

Российский рубль также за последние сутки подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,965 сома, продают по 0,981 сома. Курс НБ КР — 0,9755 сома (снижение — 0,23 процента).

Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,133 сома, продают по 0,2041 сома. Официальный курс — 0,1924 сома (снижение на 0,57 процента).

С начала июня Национальный банк дважды скупал доллары на валютном рынке. Последний раз, 8 июня, он купил $40,7 миллиона.

С начала 2024 года это девятая валютная интервенция. В общей сложности Нацбанк изъял с рынка $202 миллиона 459 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296533/
просмотров: 1563
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 июня
Курс доллара впервые за полтора года снизился ниже отметки в 87 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 июня
Сом подорожал относительно всех основных валют
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 июня
Доллар и российский рубль продолжают дешеветь относительно сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 июня
Курсы доллара и евро немного снизились, рубль относительно сома стабилен
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 июня
Доллар продолжает падать, а российский рубль растет по отношению к сому
Популярные новости
Доллар и&nbsp;российский рубль продолжают дешеветь относительно сома Доллар и российский рубль продолжают дешеветь относительно сома
Сом подорожал относительно всех основных валют Сом подорожал относительно всех основных валют
Курс доллара впервые за&nbsp;полтора года снизился ниже отметки в&nbsp;87&nbsp;сомов Курс доллара впервые за полтора года снизился ниже отметки в 87 сомов
Запрет на&nbsp;импорт куриных яиц ввел Кыргызстан Запрет на импорт куриных яиц ввел Кыргызстан
Бизнес
Подключите заранее. Смотрите ЕВРО-2024 вместе с&nbsp;Saima на&nbsp;скорости до&nbsp;300&nbsp;Мбит/с Подключите заранее. Смотрите ЕВРО-2024 вместе с Saima на скорости до 300 Мбит/с
Газификация с&nbsp;выгодой: кредиты под 8&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Газификация с выгодой: кредиты под 8 процентов от «РСК Банка» и «Айыл Банка»
Смотрите ЕВРО-2024&nbsp;в приложении O!TV Смотрите ЕВРО-2024 в приложении O!TV
Смотри ЕВРО-2024&nbsp;в MegaTV! Смотри ЕВРО-2024 в MegaTV!
13 июня, четверг
10:32
На ремонт ирригационной сети в Ботсаду в Бишкеке потратят 62 миллиона сомов На ремонт ирригационной сети в Ботсаду в Бишкеке потрат...
10:28
Подключите заранее. Смотрите ЕВРО-2024 вместе с Saima на скорости до 300 Мбит/с
10:10
Газификация с выгодой: кредиты под 8 процентов от «РСК Банка» и «Айыл Банка»
09:20
Сом официально укрепился относительно доллара и евро. В обменках ситуация другая
09:07
Минфин США: Запрещается оказывать IT-услуги тем, кто находится в России