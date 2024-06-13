Сом официально укрепился относительно доллара и евро. В обменках ситуация другая

За последние сутки официальные курсы доллара, евро, российского рубля и тенге продолжили снижаться по отношению к сому. В обменных пунктах Бишкека, в отличие от официального курса, доллар и евро немного подорожали. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Евро также немного подорожал в обменках, но подешевел по официальному курсу. Сегодня его покупают по 93,88 сома, продают по 94,88 сома. Официальный курс — 93,4348 сома (снижение — 0,03 процента).

Российский рубль также за последние сутки подешевел. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,965 сома, продают по 0,981 сома. Курс НБ КР — 0,9755 сома (снижение — 0,23 процента).

Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,133 сома, продают по 0,2041 сома. Официальный курс — 0,1924 сома (снижение на 0,57 процента).

С начала июня Национальный банк дважды скупал доллары на валютном рынке. Последний раз, 8 июня, он купил $40,7 миллиона.

С начала 2024 года это девятая валютная интервенция. В общей сложности Нацбанк изъял с рынка $202 миллиона 459 тысяч.