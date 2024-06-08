15:35
USD 87.30
EUR 94.96
RUB 0.98
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 8 июня. Какие продукты подорожали больше всего

За последнюю неделю в Бишкеке подешевели рис, гречка, перец, лук и капуста. А вот подорожали картофель, огурцы, помидоры, морковь, яблоки и растительное масло.

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов выросла на 91 сом — до 6 тысяч 224 сомов.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 1 июня. Какие овощи подорожали больше всего

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной стоимости.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го цена продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 954 сома, или почти в два раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она снизилась на 522,5 сома, с начала года — на 484 сома.

Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. С потеплением постепенно начали снижаться цены на свежие овощи, что сразу же сказывается на всей стоимости корзины.

За 2023-й продуктовая корзина подорожала на 25 сомов. Самая низкая ее стоимость отмечена 30 сентября и 7 октября прошлого года — 5 тысяч 616 и 5 тысяч 611 сомов. Самой дорогой корзина была 4 марта 2023-го — 7 тысяч 336 сомов.

Правительство утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/296048/
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 1 июня. Какие овощи подорожали больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 25 мая. Какие продукты подорожали за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 18 мая. Подорожали капуста, хлеб и картофель
Продуктовая корзина Бишкека на 11 мая. Больше всего подорожали помидоры
Продуктовая корзина Бишкека на 4 мая. Больше всего подешевели груши
Продуктовая корзина Бишкека на 27 апреля. Больше всего подешевели огурцы
Продуктовая корзина Бишкека на 20 апреля. Свежие овощи и фрукты начали дешеветь
Продуктовая корзина Бишкека на 13 апреля. Перец подорожал в полтора раза
Продуктовая корзина Бишкека на 6 апреля. Больше всего подорожали перец и яблоки
Продуктовая корзина Бишкека на 30 марта. Больше всего подорожали свежие овощи
Популярные новости
Доллар продолжает падать, а&nbsp;российский рубль растет по&nbsp;отношению к&nbsp;сому Доллар продолжает падать, а российский рубль растет по отношению к сому
Новые тарифы на&nbsp;тепло и&nbsp;горячую воду. Считаем, кто и&nbsp;сколько будет платить Новые тарифы на тепло и горячую воду. Считаем, кто и сколько будет платить
Курсы российского рубля, евро и&nbsp;тенге выросли по&nbsp;отношению к&nbsp;сому Курсы российского рубля, евро и тенге выросли по отношению к сому
Курсы российского рубля и&nbsp;евро растут, доллара и&nbsp;тенге&nbsp;&mdash; падают Курсы российского рубля и евро растут, доллара и тенге — падают
Бизнес
Акция от&nbsp;MEGA: БЕСПЛАТНОЕ обслуживание ПККМ до&nbsp;31&nbsp;августа! Акция от MEGA: БЕСПЛАТНОЕ обслуживание ПККМ до 31 августа!
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Обновление процессинговой системы успешно завершено ЗАО «МПЦ»: Обновление процессинговой системы успешно завершено
Оплачивайте покупки по&nbsp;QR-кодам без комиссии вместе с&nbsp;BakAi Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
Более&nbsp;2,1 миллиарда сомов выплатила в&nbsp;бюджет группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;КР Более 2,1 миллиарда сомов выплатила в бюджет группа компаний «Газпром» в КР
8 июня, суббота
15:08
В Бишкеке на ремонт закроют еще один перекресток В Бишкеке на ремонт закроют еще один перекресток
14:40
В Чолпон-Ате стартовала ежегодная туристическая выставка Issyk-Kul ITF — 2024
14:28
«Газпром» 15 лет будет поставлять голубое топливо в Кыргызстан
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 8 июня. Какие продукты подорожали больше всего
13:32
Объем воды в Токтогулке перевалил за отметку 10 миллиардов кубометров