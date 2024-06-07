Курсы доллара и евро немного снизились, рубль относительно сома стабилен

За последние сутки курсы доллара и евро немного снизились по отношению к сому. Тенге подрос, а российский рубль стабилен. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 87,11 сома, продают по 87,87 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,3013 сома (снижение на 0,02 процента).

Евро немного подешевел. Сегодня его покупают по 94,51 сома, продают по 95,46 сома. Официальный курс — 94,9576 сома (снижение на 0,01 процента).

Курс российского рубля за последние сутки не изменился. Сегодня в столице его покупают по 0,971 сома, продают по 0,991 сома. Курс НБ КР — 0,9832 сома.

Курс казахского тенге за сутки немного вырос. Сегодня его покупают по 0,1351 сома, продают по 0,2044 сома. Официальный курс — 0,1953 сома (рост на 0,31 процента).