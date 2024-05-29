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Экономика

$300 миллионов прибыли получили от Кумтора за 2,5 года

За 2,5 года от Кумтора получили прибыль в размере $300 миллионов. Об этом глава кабинета министров Акылбек Жапаров заявил накануне на научно-практической конференции, посвященной 100-летию Минфина.

Глава кабмина в своем выступлении подчеркнул роль эффективных реформ в управлении государственными финансами, благодаря цифровизации, фискализации и новым инициативам в налогово-бюджетной и таможенной политике.

«Государственные активы в 2015 году составили 310 миллиардов сомов, в 2020-м — 420 миллиардов сомов, или увеличились в 1,5 раза за пять лет. Сейчас активы государства составляют 824,2 миллиарда сомов и увеличились вдвое за последние три года», — отметил Жапаров.

По его мнению, устранение коррупции было ключевым фактором в достижении этих результатов, указав на «Кумтор» как на пример. Дивиденды от «Кумтора» за последние 27 лет составили $100 миллионов, в то время как за последние два с половиной года прибыль составила $300 миллионов. По его словам, это свидетельствует о новой эре в финансовом секторе Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/295301/
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