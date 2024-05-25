16:19
USD 87.96
EUR 95.21
RUB 0.97
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 25 мая. Какие продукты подорожали за неделю

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали рис, картофель, капуста, яблоки и груши. Подешевели — огурцы и помидоры.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 18 мая. Подорожали капуста, хлеб и картофель

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 16 сомов — до 6 тысяч 333 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной цене.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 3 тысячи 63 сома, или почти в два раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она снизилась на 512,5 сома, с начала года — на 375 сомов.

Самым дешевым продуктом нашей корзины хлеб. С потеплением постепенно начали снижаться цены на свежие овощи, что сразу же сказывается на всей стоимости корзины.

За 2023 год продуктовая корзина подорожала на 25 сомов. Самая низкая ее стоимость отмечена 30 сентября и 7 октября 2023 года — 5 тысяч 616 и 5 тысяч 611 сомов. Самой дорогой корзина была 4 марта 2023 года — 7 тысяч 336 сомов.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/294882/
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 18 мая. Подорожали капуста, хлеб и картофель
Продуктовая корзина Бишкека на 11 мая. Больше всего подорожали помидоры
Продуктовая корзина Бишкека на 4 мая. Больше всего подешевели груши
Продуктовая корзина Бишкека на 27 апреля. Больше всего подешевели огурцы
Продуктовая корзина Бишкека на 20 апреля. Свежие овощи и фрукты начали дешеветь
Продуктовая корзина Бишкека на 13 апреля. Перец подорожал в полтора раза
Продуктовая корзина Бишкека на 6 апреля. Больше всего подорожали перец и яблоки
Продуктовая корзина Бишкека на 30 марта. Больше всего подорожали свежие овощи
Продуктовая корзина Бишкека на 23 марта. Больше всего подорожали свежие овощи
Продуктовая корзина Бишкека на 16 марта. Подорожали перец и помидоры
Популярные новости
Российский рубль продолжает дорожать относительно сома Российский рубль продолжает дорожать относительно сома
Курс доллара опустился ниже 88&nbsp;сомов. Подешевели евро, рубль и&nbsp;тенге Курс доллара опустился ниже 88 сомов. Подешевели евро, рубль и тенге
Сом после вчерашней интервенции Нацбанка подорожал относительно основных валют Сом после вчерашней интервенции Нацбанка подорожал относительно основных валют
Российский рубль дорожает, доллар и&nbsp;евро немного потеряли в&nbsp;цене Российский рубль дорожает, доллар и евро немного потеряли в цене
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилмассив &laquo;Токольдош&raquo; «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилмассив «Токольдош»
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
25 мая, суббота
16:08
В Бишкеке благоустраивают сквер имени Дзержинского В Бишкеке благоустраивают сквер имени Дзержинского
16:03
Женщина сгорела заживо, еще трое погибли в ДТП в Джалал-Абаде
15:38
По утрам вице-мэры Бишкека обходят город. Проверяют чистоту и порядок
15:07
Кыргызстанцы выиграли 16 золотых медалей на чемпионате Азии по параармрестлингу
15:06
Топографические рабочие группы Кыргызстана и Таджикистана встретились в Бишкеке