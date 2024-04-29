Госбанк развития запустил новый продукт по финансированию зеленых проектов

ОАО «Государственный банк развития» разработало собственную таксономию зеленых проектов. Об этом на пресс-конференции рассказала проектный менеджер банка Жылдыз Сулайманбекова.

По ее словам, предлагается финансирование инновационных экологических инициатив.

«Со стороны Минэкономики разрабатывается национальная таксономия, но мы утвердили свою. И в будущем предполагаем, что, когда утвердят национальную, мы будем, конечно, пользоваться ею. Но пока для того, чтобы самостоятельно работать, у нас будет собственная таксономия, которая включает такие категории, как возобновляемая энергия, энергоэффективность, управление отходами, чистая вода, чистый транспорт, устойчивое сельское хозяйство», — отметила Жылдыз Сулайманбекова.

Новая программа будет направлена на стимулирование разработки и финансирования проектов, соответствующих экологическим критериям и Целям устойчивого развития.

Проектный менеджер добавила, что Государственный банк развития утвердил все внутренние процедуры по приему заявлений от коммерческих банков. Также разработаны операционные процедуры для оценки зеленых проектов.

По линии зеленого финансирования минимальная сумма транша в рамках проекта — 5 миллионов сомов, максимальная — 150 миллионов.

Кредиты выдаются под ставку от 6 до 12 процентов годовых от восьми до десяти лет.

«Как вы понимаете, такие ставки наиболее низкие на рынке, являются льготными. Это хорошие суммы, которые способны дать реальный толчок, сдвинуть с места хорошие проекты. Для нас текущий приоритет — это рассмотрение проектов в сфере энергетики, потому что вопрос энергетической безопасности актуален и каждый отопительный сезон стоит на повестке», — сказал заместитель председателя правления ОАО «Государственный банк развития» Азизбек Сайпидинов.

Цель проекта — создать финансовые механизмы, которые будут способствовать устойчивому развитию экономики и содействовать сохранению природы для будущих поколений.