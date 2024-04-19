Объем депозитов кыргызстанцев увеличился на 8 процентов

В первом квартале 2024 года общая депозитная база клиентов банковского сектора в 23 банках и одной микрофинансовой компании — участников системы защиты депозитов увеличился на 35,3 миллиарда сомов, или 8 процентов. Об этом 24.kg сообщил глава Агентства по защите депозитов Кадырбек Букуев.

По уточненным данным, общий объем депозитов на 1 апреля составил 475,4 миллиарда сомов.

Соответственно, увеличился объем средств в фонде агентства. По сравнению с началом года объем средств фонда увеличился на 394,7 миллиона сомов (+6,7 процента) и составил 6,2 миллиарда сомов.

Основными источниками увеличения фонда являются календарные взносы от участников системы защиты депозитов в сумме 207,5 миллиона сомов и чистые доходы, полученные от размещения свободных средств фонда в ценные бумаги, выпущенные и/или безусловно гарантированные кабинетом министров КР и Национальным банком КР в сумме 187,3 миллиона сомов.