5G в Кыргызстане. Пока частоты простаивают, теряются миллионы сомов

В последние несколько лет главной идеей Кыргызстана стала цифровизация. И работа по развитию цифровой экономики и цифровой трансформации вроде движется. По крайней мере, власти заявляют о планах по новым информационным системам и строительству государственного дата-центра.

При этом по сей день 5G в Кыргызстане не запущено, а ценный радиочастотный ресурс простаивает.

Но ведь разработка и внедрение новейших IT-решений невозможны без существенной модернизации технологической платформы. Именно ею на сегодня и является технология 5G.

История вопроса

Впервые о реализации проекта кабинет министров задумался более двух лет назад — в конце 2021 года. Уже в августе 2022-го сотовыми операторами успешно проведены пилотные тестовые запуски 5G.

Они показали, что благодаря этой технологии скорость интернета выросла в десять раз.

Конечно, власти такие показатели более чем обрадовали. Чиновники объявили о скором внедрении пятого поколения связи, а кабмин рекомендовал госорганам всячески содействовать сотовым операторам в развитии 5G.

«Мы заинтересованы в развитии технологии 5G по всей республике, оказании содействия операторам связи в развертывании данных сетей. Профильным государственным органам необходимо провести серьезную работу в этом направлении», — сказал тогда председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Аукциона нет, как и денег

Согласно утвержденному плану мероприятий по реализации Национальной программы развития КР до 2026 года, проект по внедрению 5G должны были реализовать до конца 2023-го. Ответственность за выполнение задачи была возложена на Минцифры. И работа действительно шла.

Уже в июле прошлого года были определены и готовы к реализации на аукционе полосы радиочастот шириной 350 МГц для внедрения технологии пятого поколения.

Но по неизвестной причине аукцион не состоялся и по сей день. А ведь частоты — это такой же ценный ограниченный ресурс, как, например, участок земли. Он ценен сам по себе. Но становится еще более привлекательным, если начать возделывать его — засеивать семенами и взращивать урожай или строить дома. Так, торги частотами в 2021-м принесли стране более 815 миллионов сомов.

По предварительным оценкам, аукцион по 5G-частотам может обеспечить единовременное пополнение бюджета на сумму порядка 2 миллиардов сомов.

Но это еще не все. После запуска сетей 5G в эксплуатацию мобильные операторы должны будут также дополнительно платить за использование радиочастот за каждую базовую станцию. А это приблизительно от 30 до 48 тысяч сомов в зависимости от региона за каждую базовую станцию в год. Таким образом, в случае запуска сетей 5G по плану еще в 2023 году три главных сотовых оператора могли уже выплачивать в бюджет республики миллионы сомов за использование радиочастот каждый квартал.

Бюджет теряет деньги

Проще говоря, эффективная и грамотная политика в сфере связи могла бы приносить государству хорошие деньги. Именно поэтому крайне странно и непонятно, почему простаивает ценный государственный радиочастотный ресурс? В бюджет при этом не поступают дополнительные ресурсы, а абоненты не получают возможность более быстрого и качественного интернета с использованием инновационной технологии 5G.

5G — не просто новый стандарт мобильной связи. Его внедрение в долгосрочной перспективе значительно улучшит качество жизни населения и поспособствует прорывному развитию отдаленных регионов.

По мнению аналитиков, уже в 2024-м до четверти мобильного трафика может идти через устройства с поддержкой технологии 5G. Если не внедрить новую технологию вовремя, то Кыргызстан будет все больше отставать от других стран по скорости интернета и развитию новых технологий, которые являются базой для дальнейшей успешной цифровизации республики.