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Экономика

Ozon запустил собственную курьерскую доставку в Кыргызстане

Жители Кыргызстана могут получать заказы с Ozon с доставкой на дом и возможностью бесплатной примерки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новый способ доставки доступен жителям Бишкека. Ранее кыргызстанцы могли получать заказанные товары либо с помощью самовывоза ‒ в пунктах выдачи Ozon, Boxberry или отделениях «Кыргыз почтасы», либо курьерской службой «Кыргыз почтасы».

Теперь при оформлении заказа на сайте или в приложении покупатели могут выбрать доставку курьером Ozon, который привезет товары по указанному адресу в выбранный день. У покупателей будет 15 минут на примерку и проверку товара. Если товары из заказа не понравились или не подошли покупателю, заказ можно бесплатно вернуть курьеру. В день доставки курьер позвонит получателю за 20-60 минут до прибытия.

Минимальная стоимость заказа для оформления курьерской доставки Ozon составляет 1 тысячу 50 сомов. При сумме заказа от 1 тысячи 50 до 2 тысяч 500 сомов доставка обойдется в 149 сомов. При заказе от 2,5 тысячи сомов ‒ доставка курьером бесплатная.

Ozon вышел на рынок Кыргызстана в декабре 2022 года. В январе 2023-го компания объявила об открытии представительства в Бишкеке и запустила сортировочный центр для развития логистики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/288348/
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