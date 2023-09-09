Фермеры получили 225,8 миллиона сомов на приобретение скота

С весны 2023 года фермеры получили от государства 225,8 миллиона сомов беспроцентных кредитов на приобретение крупного рогатого скота. Об этом сообщает Министерство финансов.

Деньги выделены в рамках пилотного проекта «Комплексное повышение производительности молочного сектора». Он реализуется в Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях. Там помощь уже получили 1 тысяча 737 фермеров.

«Проект продлится до 2025 года. В общей сложности финансовую помощь от государства получат более 6 тысяч фермеров на общую сумму 845 миллионов сомов. Заемщики организованы в группы солидарной ответственности по 4-8 человек. Любые суммы, непогашенные отдельными членами группы, покрываются другими членами группы. Беспроцентный и беззалоговый заем выдается на три года. Погашение производится раз в три месяца», — рассказали в Минфине.