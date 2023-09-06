Победителям лотереи от налоговой начали вручать призы

Государственная налоговая служба начала вручать призы победителям первого этапа розыгрыша лотереи «Требуй чек — выиграй приз!», который проходил с 26 июня по 1 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Учитывая, что число победителей составляет 1 тысячу 132 человека, процесс будет поэтапный. Первыми призы получают счастливчики, которые выиграли ноутбуки Lenovo.

Для получения выигрыша победитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность. Приз также может забрать его представитель с нотариально заверенной доверенностью.

«Выигрыши в стимулирующей лотерее не облагаются подоходным налогом и выдаются без уплаты налогов и других сборов. Сотрудники Налоговой службы продолжают связываться с победителями лотереи, чтобы сообщить дату и время вручения призов», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 25 по 30 декабря состоится второй розыгрыш лотереи, в рамках которого разыграют 10 квартир в Бишкеке, 11 электромобилей, 4 путевки за рубеж, 521 iPhone 14, 519 смартфонов, 158 ноутбуков и 21 фен «Дайсон».

Для участия в лотерее достаточно скачать приложение «Салык чек» и пройти регистрацию, после чего просто сканировать кассовые чеки от покупок товаров или услуг с помощью данного приложения.