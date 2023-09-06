04:45
USD 89.51
EUR 97.10
RUB 0.97
Экономика

Победителям лотереи от налоговой начали вручать призы

Государственная налоговая служба начала вручать призы победителям первого этапа розыгрыша лотереи «Требуй чек — выиграй приз!», который проходил с 26 июня по 1 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Учитывая, что число победителей составляет 1 тысячу 132 человека, процесс будет поэтапный. Первыми призы получают счастливчики, которые выиграли ноутбуки Lenovo.

Для получения выигрыша победитель должен предъявить документ, удостоверяющий личность. Приз также может забрать его представитель с нотариально заверенной доверенностью.

«Выигрыши в стимулирующей лотерее не облагаются подоходным налогом и выдаются без уплаты налогов и других сборов. Сотрудники Налоговой службы продолжают связываться с победителями лотереи, чтобы сообщить дату и время вручения призов», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 25 по 30 декабря состоится второй розыгрыш лотереи, в рамках которого разыграют 10 квартир в Бишкеке, 11 электромобилей, 4 путевки за рубеж, 521 iPhone 14, 519 смартфонов, 158 ноутбуков и 21 фен «Дайсон».

Для участия в лотерее достаточно скачать приложение «Салык чек» и пройти регистрацию, после чего просто сканировать кассовые чеки от покупок товаров или услуг с помощью данного приложения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/274392/
просмотров: 2972
Версия для печати
Материалы по теме
Налоговая начала вручать призы лотереи «Требуй чек — выиграй приз!»
Налоговая служба уточнила: Призов в лотерее лишится 21 человек
Лотерея «Требуй чек — выиграй приз!» 25 человек лишились призов за нарушения
Чиновников Кыргызстана заставляют собирать чеки в обмен на премию
Налоговая запустит акцию по требованию кассовых чеков вместо лотереи
Лотерея «Требуй чек — выиграй приз!» Кто выиграл электромобили и квартиры
В розыгрыше суперпризов лотереи Налоговой службы участвуют 425 тысяч человек
Лотерея «Требуй чек — выиграй приз!» Среди победителей — бывшие чиновники
Состоялся четвертый розыгрыш лотереи «Требуй чек — выиграй приз!»
Стартовал второй розыгрыш призов лотереи «Требуй чек — выиграй приз!»
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег В Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег
Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на&nbsp;свет с&nbsp;1&nbsp;мая Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на свет с 1 мая
С&nbsp;1&nbsp;мая тарифы на&nbsp;свет для населения будут составлять 110,8 тыйына С 1 мая тарифы на свет для населения будут составлять 110,8 тыйына
Токтогульское водохранилище. Объем упал до&nbsp;7,3 миллиарда кубометров Токтогульское водохранилище. Объем упал до 7,3 миллиарда кубометров
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
20 марта, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
19 марта, вторник
23:45
Компания Radia планирует построить самый большой самолет в мире WindRunner
23:24
За два месяца в Кыргызстане водителей оштрафовали на 722 тысячи сомов
22:54
Землетрясение в Кыргызстане. Жертв и разрушений нет
22:49
МЧС предупреждает: не оставляйте зарядное устройство в розетке без телефона
22:22
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Работы по ТЭО продолжаются