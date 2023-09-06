Цифра дня. 158 миллиардов сомов налогов и платежей собрано за восемь месяцев

За январь — август собрано 158 миллиардов 25,9 миллиона сомов налогов и страховых взносов. Установленный план перевыполнен на 2,1 миллиарда. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года собрано больше на 26,1 миллиарда сомов. Об этом сообщает Налоговая служба.

Из собранной суммы 116 миллиардов 551,7 миллиона сомов составляют налоги и платежи, а 41 миллиард 474,2 миллиона — страховые взносы.

«Плановые показатели перевыполнены благодаря улучшению и усилению налогового администрирования, а также переводу предпринимателей на онлайн-обслуживание. Внедрение инновационных подходов в систему налогового администрирования, таких как контрольно-кассовые машины, электронные товарно-транспортные накладные, электронные счета-фактуры и другие современные решения, также внесло свой вклад. Кроме того, систематический анализ и мониторинг различных отраслей экономики способствовали выводу бизнеса из тени и повышению эффективности процесса сбора налогов», — рассказали в Налоговой службе.