В соцсетях заявляют об уголовном деле на MBANK. В банке сообщили, что это ложь

В социальных сетях и мессенджерах стала распространяться информация о том, что в отношении MBANK заведено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, клиентов банка призывают снимать средства со счетов. Мотивируют это тем, что скоро они не смогут забрать свои деньги. Отдельно обращаются к тем, кто хранит на счетах финансово-кредитного учреждения пенсии и зарплату.

В самом ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН/MBANK» 24.kg сообщили, что на сегодня в отношении банка не возбуждены уголовные дела.

«Неполадки в функционировании приложения MBANK являются следствием технических сбоев на стороне процессингового центра «КартСтандарт». Все вопросы, связанные со сбоями, носят исключительно технический характер. Хотим заверить вас, что финансовое положение банка находится на стабильном уровне и нет оснований для каких-либо опасений. Благодарим вас за доверие», — заверили в банке.