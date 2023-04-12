Итоги марта. ВВП снижает обороты, а цены никак не угомонятся

Экономика Кыргызстана продолжает расти. Правда, темпы понемногу замедляются. Чего нельзя сказать об инфляции. Она растет, даже несмотря на зафиксированное в прошлом месяце снижение цен на продукты.

Замедление оборотов экономического развития произошло, потому что низкие показатели 2022 года в золоторудном производстве и секторе услуг вышли из расчетов.

Обзор 24.kg делает по официальным данным Нацстаткома. Насколько представленные данные соответствуют реальному положению дел в стране, мы не можем сказать. Альтернативного источника информации по ситуации в экономике в Кыргызстане нет.

Рост ВВП сохраняется

В январе — марте 2023 года ВВП Кыргызстана сложился в сумме 183 миллиарда 892,2 миллиона сомов.

По итогам первого квартала года рост экономики составил 4,6 процента.

В Азиатском банке развития отметили, что рост экономики Кыргызстана будет уже не таким высоким по мере замедления производства золота и внутреннего спроса. На ситуацию могут также повлиять геополитические риски.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров страна закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

Промышленность держат золото и текстиль

По итогам января — марта 2023 года рост объемов промышленного производства составил 7,6 процента.

«Рост ВВП обеспечен как отраслями товарного производства, так и сферой услуг. Рост первых по сравнению с 2022 годом составил 5,5 процента. Показатели в сфере услуг выше на 4,1 процента», — рассказали в Нацстаткоме.Промышленный сектор продолжает расти. Правда, темпы его по итогам первого квартала уже не такие высокие. Экономисты ЕАБР отметили, что ключевую роль в обеспечении высоких показателей сыграл золоторудный сектор. Но это отчасти связано с низкими показателями годом ранее. Дополнительную поддержку росту промышленности оказали текстильные предприятия, добыча металлических руд и отрасли пищевой промышленности.

Нацстатком зафиксировал рост объемов производства:

химической продукции (на 36,4 процента);

фармацевтической продукции (на 19,8 процента);

деревянных и бумажных изделий и полиграфической деятельности (на 16,2 процента);

основных металлов (на 13,6 процента);

резиновых, пластмассовых изделий и стройматериалов (на 10,7 процента);

пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 3,1 процента);

в добыче полезных ископаемых (на 21,4 процента).

нефтепродуктов (на 11,1 процента);

текстиля (на 4,5 процента);

одежды и обуви (на 4,5 процента);

кожи и кожаных изделий (на 4,5 процента).

Снижение показателей отмечено в производстве:

Овощи и рис дорожают

По итогам января — марта 2023 года рост цен и тарифов в целом по республике составил 3,2 процента. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 4,7 процента, продукты и безалкогольные напитки — на 3,6 процента. Цены на непродовольственные товары выросли на 2,1 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 2,6 процента.В марте по сравнению с февралем цены выросли на 0,2 процента. При этом продукты и безалкогольные напитки подешевели на 0,3 процента, а вот алкогольные напитки, табачные изделия подорожали на 1,4 процента. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,5 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 0,5 процента.

В марте подешевели:

гречка — на 6,3 процента;

разливное молоко — на 3,7 процента;

овощи — на 3,2 процента;

растительное масло — на 2,8 процента;

животные жиры — на 0,7 процента;

мука первого сорта — на 0,4 процента;

говядина — на 0,2 процента.

По итогам отмечено снижение цен в Баткенской (на 0,7 процента), Ошской (на 0,5 процента) и Таласской (на 0,3 процента) областях.

Как растут зарплаты

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в Кыргызстане составила 30 тысяч 93 сома.

В отличие от 2022 года она выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

По итогам 2022 года прожиточный минимум в стране составил 7 тысяч 178,32 сома, для пенсионеров — 6 тысяч 395,22 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам февраля 2023 года внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $1 миллиард 717,6 миллиона, что на 22,7 процента выше показателя 2022-го. Экспорт — $255,6 миллиона (рост на 2,2 процента), импорт — $1 миллиард 462 миллиона (рост на 27,2 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $545,3 миллиона.

Чего ждать дальше

Азиатский банк развития прогнозирует замедление роста экономики Кыргызстана до 4,5 процента по итогам 2023 года. Обстановка в мире может повлиять на экономический рост и инфляцию через денежные переводы, колебания обменного курса, торговые и финансовые связи.

Производство золота на руднике «Кумтор» также является крайне неопределенным.

С другой стороны, приток капитала и мигрантов из России могут улучшить перспективы роста, как в прошлом году.

Если говорить о ценах, тут радоваться нечему. Да, экономисты обещают замедление инфляции, но она останется высокой — 12 процентов. Повышенный уровень базовой инфляции свидетельствует о сохранении сильного ценового давления наряду с объявленным увеличением тарифов на электроэнергию и других регулируемых цен и вероятным дальнейшим обесцениванием валюты.

«Инфляция во всем мире медленно снижается до допандемийного уровня. Но для региона Центральной Азии и Кавказа, в том числе и Кыргызстана, она все еще будет высокой», — заметил экономист АБР Жуль Хьюго.