02:18
USD 89.32
EUR 96.64
RUB 1.00
Экономика

Итоги марта. ВВП снижает обороты, а цены никак не угомонятся

Экономика Кыргызстана продолжает расти. Правда, темпы понемногу замедляются. Чего нельзя сказать об инфляции. Она растет, даже несмотря на зафиксированное в прошлом месяце снижение цен на продукты.

Замедление оборотов экономического развития произошло, потому что низкие показатели 2022 года в золоторудном производстве и секторе услуг вышли из расчетов.

Обзор 24.kg делает по официальным данным Нацстаткома. Насколько представленные данные соответствуют реальному положению дел в стране, мы не можем сказать. Альтернативного источника информации по ситуации в экономике в Кыргызстане нет.

Рост ВВП сохраняется

В январе — марте 2023 года ВВП Кыргызстана сложился в сумме 183 миллиарда 892,2 миллиона сомов.

По итогам первого квартала года рост экономики составил 4,6 процента.

В Азиатском банке развития отметили, что рост экономики Кыргызстана будет уже не таким высоким по мере замедления производства золота и внутреннего спроса. На ситуацию могут также повлиять геополитические риски.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна. Это значит, что большинство товаров страна закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

«Рост ВВП обеспечен как отраслями товарного производства, так и сферой услуг. Рост первых по сравнению с 2022 годом составил 5,5 процента. Показатели в сфере услуг выше на 4,1 процента», — рассказали в Нацстаткоме.

Промышленность держат золото и текстиль

Промышленный сектор продолжает расти. Правда, темпы его по итогам первого квартала уже не такие высокие. Экономисты ЕАБР отметили, что ключевую роль в обеспечении высоких показателей сыграл золоторудный сектор. Но это отчасти связано с низкими показателями годом ранее. Дополнительную поддержку росту промышленности оказали текстильные предприятия, добыча металлических руд и отрасли пищевой промышленности.

По итогам января — марта 2023 года рост объемов промышленного производства составил 7,6 процента.

Нацстатком зафиксировал рост объемов производства:

  • химической продукции (на 36,4 процента);
  • фармацевтической продукции (на 19,8 процента);
  • деревянных и бумажных изделий и полиграфической деятельности (на 16,2 процента);
  • основных металлов (на 13,6 процента);
  • резиновых, пластмассовых изделий и стройматериалов (на 10,7 процента);
  • пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 3,1 процента);
  • в добыче полезных ископаемых (на 21,4 процента).

Снижение показателей отмечено в производстве:

  • нефтепродуктов (на 11,1 процента);
  • текстиля (на 4,5 процента);
  • одежды и обуви (на 4,5 процента);
  • кожи и кожаных изделий (на 4,5 процента).

Овощи и рис дорожают

По итогам января — марта 2023 года рост цен и тарифов в целом по республике составил 3,2 процента. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 4,7 процента, продукты и безалкогольные напитки — на 3,6 процента. Цены на непродовольственные товары выросли на 2,1 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 2,6 процента.
В марте по сравнению с февралем цены выросли на 0,2 процента. При этом продукты и безалкогольные напитки подешевели на 0,3 процента, а вот алкогольные напитки, табачные изделия подорожали на 1,4 процента. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,5 процента, тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 0,5 процента.

В марте подешевели:

  • гречка — на 6,3 процента;
  • разливное молоко — на 3,7 процента;
  • овощи — на 3,2 процента;
  • растительное масло — на 2,8 процента;
  • животные жиры — на 0,7 процента;
  • мука первого сорта — на 0,4 процента;
  • говядина — на 0,2 процента.

По итогам отмечено снижение цен в Баткенской (на 0,7 процента), Ошской (на 0,5 процента) и Таласской (на 0,3 процента) областях.

Как растут зарплаты

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в Кыргызстане составила 30 тысяч 93 сома.

В отличие от 2022 года она выросла на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

По итогам 2022 года прожиточный минимум в стране составил 7 тысяч 178,32 сома, для пенсионеров — 6 тысяч 395,22 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам февраля 2023 года внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $1 миллиард 717,6 миллиона, что на 22,7 процента выше показателя 2022-го. Экспорт — $255,6 миллиона (рост на 2,2 процента), импорт — $1 миллиард 462 миллиона (рост на 27,2 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $545,3 миллиона.

Чего ждать дальше

Азиатский банк развития прогнозирует замедление роста экономики Кыргызстана до 4,5 процента по итогам 2023 года. Обстановка в мире может повлиять на экономический рост и инфляцию через денежные переводы, колебания обменного курса, торговые и финансовые связи.

Производство золота на руднике «Кумтор» также является крайне неопределенным.

С другой стороны, приток капитала и мигрантов из России могут улучшить перспективы роста, как в прошлом году.

Если говорить о ценах, тут радоваться нечему. Да, экономисты обещают замедление инфляции, но она останется высокой — 12 процентов. Повышенный уровень базовой инфляции свидетельствует о сохранении сильного ценового давления наряду с объявленным увеличением тарифов на электроэнергию и других регулируемых цен и вероятным дальнейшим обесцениванием валюты.

«Инфляция во всем мире медленно снижается до допандемийного уровня. Но для региона Центральной Азии и Кавказа, в том числе и Кыргызстана, она все еще будет высокой», — заметил экономист АБР Жуль Хьюго.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/262994/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз на 2024-й. Увеличение цен обойдет рост экономики Кыргызстана в два раза
ВВП Кыргызстана пересчитали. Министр экономики рассказал, зачем это нужно
Итоги-2023. Экономика выросла больше, чем прогнозировали
Итоги 2023 года. Скромный рост ВВП, засекреченный Кумтор и режим ЧС в энергетике
Итоги ноября. Рост экономики замедлился, цены продолжают ползти вверх
Итоги октября. Экономика продолжает расти, но цены ее опережают
Итоги сентября. Рост экономики и цен в республике почти сравнялся
Итоги августа. Рост экономики не успевает за ценами
Итоги июля. Промышленность тормозит, а цены продолжают расти
Итоги июня. Экономика замедляет темп, а цены набирают обороты
Популярные новости
Когда платить налоги и&nbsp;сдавать отчеты. Календарь на&nbsp;2024 год от&nbsp;Налоговой службы Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы
Газовый проект. Кыргызстан выиграл в&nbsp;международном арбитраже у&nbsp;Казахстана Газовый проект. Кыргызстан выиграл в международном арбитраже у Казахстана
Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком Перепись населения. Сколько мигрантов насчитал Нацстатком
Власти и&nbsp;бизнес Кыргызстана договорились не&nbsp;повышать цены на&nbsp;хлеб Власти и бизнес Кыргызстана договорились не повышать цены на хлеб
Бизнес
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
2 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, четверг
23:45
В WhatsApp на iOS можно будет входить в аккаунты без пароля
23:14
В Астане из атриума Национального музея убрали памятник Нурсултану Назарбаеву
22:45
В Москве кыргызстанец разбросал на улице пятитысячные купюры и снял это на видео
22:22
Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана. Что обсуждали
22:00
Если отключили свет. Телефоны энергетиков по Бишкеку и областям Кыргызстана