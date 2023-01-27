Цифра дня. 84 двусторонних документа подписано на Кыргызско-Узбекском форуме

По итогам Кыргызско-Узбекского бизнес-форума подписаны 84 двусторонних документа на $1,67 миллиарда. Такие данные приводят в Министерстве экономики и коммерции.

В том числе приняты 29 инвестиционных соглашений на $300,3 миллиона, 52 экспортных контракта на $1 миллиард 155,6 миллиона и три импортных контракта на $223 миллиона.

Кроме этого, министерствами сельского хозяйства двух стран утверждена дорожная карта по сотрудничеству в сфере агропромышленного комплекса с включением семи инвестпроектов на $55,5 миллиона и трех торговых контрактов на $373 миллиона. В том числе планируются поставки свежей и сушенной плодоовощной продукции в Кыргызстан, закупки кыргызского картофеля, КРС и МРС.