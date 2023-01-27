Аномальные холода: подготовка к зиме оказалась неудовлетворительной

Перед началом аномальных холодов чиновники рапортовали, что все готово. Более того, обещали не отключать электроэнергию в отопительный сезон и не вводить каких-либо ограничений.

Как только столбик термометра пошел вниз, все эти обещания тут же забылись.

Почти сразу оказалось, что энергосистема не выдерживает нагрузок. Население по несколько часов сидело без света, а кто-то и без тепла. Жители частного сектора стали жаловаться на дороговизну и невозможность купить уголь. То есть работа по подготовке к ОЗП, получается, провалена по всем фронтам, но отвечать за это никто не собирается.

Все будет, но это не точно

По данным Минфина, на финансирование сектора энергетики и мероприятий, связанных с подготовкой и проведением осенне-зимнего периода, в прошлом году выделено 15 миллиардов 251,3 миллиона сомов.

Эти деньги ушли на закупку угля для ТЭЦ Бишкека и Оша и бюджетных учреждений, субсидирование тепловой энергии, импорт электроэнергии.

«В связи с прогнозируемыми аномальными холодами ОАО «НЭСК» принимает дополнительные меры. В выходные проверили электрооборудование. Организованы дежурства руководства компании, центрального аппарата, глав всех филиалов, ответственных специалистов, дополнительные ночные смены на объектах», — заявляли перед началом морозов в Национальной электрической сети Кыргызстана.

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Смена погоды показала, что обещания чиновников — это просто обещания чиновников. С первыми морозами оказалось, что система работает на максимуме мощности. А дальше все стало совсем плохо. В домах кыргызстанцев стали отключать свет по несколько часов, бизнесу вообще прекращали подачу электроэнергии при превышении установленной мощности. Люди мерзли, матерились и задавались только одним вопросом: «Как готовились к зиме, если при −15 все начало выходить из строя?» Ответа они, конечно, не получили.

Заморозить целый город

13 января стало известно, что жители Майлуу-Суу остались без отопления. В городе ввели режим ЧС. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций.

«Причиной стало то, что из-за аномальных холодов замерзли трубы. Поэтому в городе объявили режим чрезвычайной ситуации», — сказали в пресс-службе.

В 20-градусный мороз тысячи людей остались без воды и тепла.

Через пару дней стало понятно: ситуация просто аховая. Пришлось организовать подвоз воды, раздачу продуктов, чтобы горожане не только не замерзли, но и не умерли от голода. Чтобы отогреть водопровод, спасателям пришлось жечь покрышки.

Глава кабмина съездил в Майлуу-Суу, заявил о возбуждении уголовного дела и пообещал местным жителям всяческую поддержку. Существенно ситуацию это не изменило. Восстановить подачу воды в город удалось только через 12 дней после аварии. Но режим ЧС не сняли. На сегодня теплом обеспечено только 87 процентов жителей Майлуу-Суу.

О какой готовности к зиме и холодам можно говорить в такой ситуации? Местные чиновники попытались оправдаться, что износ сетей составляет более 70 процентов. Но это не новость. В таких условиях находятся почти все города республики. Просто нужно было действительно что-то предпринять, а не докладывать о готовности в надежде на теплую зиму.

Темные улицы столицы

Веерные отключения электроэнергии в Кыргызстане продлились недолго. Они прекратились сразу после объявления о повышении тарифов и небольшого потепления. Люди уже обрадовались, что темные времена отступили. Но не тут-то было. Теперь выходить на улицы Бишкека в темное время суток стало опасно.

Для экономии электроэнергии в городе начали отключать уличное освещение.

Идея не новая. Подобную практику пытались внедрить еще в прошлом году. Объяснения были все те же — необходимость экономии из-за маловодного периода.

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В этот раз власти решили действовать аккуратнее. Они сначала начали отключать фонари по вечерам и только через пару дней официально сообщили об этом. О том, что такая мера не особо эффективна и просто опасна, все молчат.

Видимо, мэрия Бишкека забыла, что первая смена в большинстве столичных школ начинается в 7.30. А те, кто учится во вторую, выходят из учебных заведений не раньше 19.30. В обоих случаях на улице темно и добираться детям до дома страшно и небезопасно. Но о детях власти традиционно думают в последнюю очередь. Зато вблизи Дома правительства и парламента уличное освещение оставили.

Отвечать не хочет никто

Во всей этой ситуации самое парадоксальное то, что чиновники не хотят брать на себя ответственность за срыв отопительного сезона. После веерных отключений они сразу заявили о повышении тарифа на свет.

Но никто ни слова не сказал об ответственности власти, которая не предусмотрела возможные проблемы.

Почти каждый день энергетики сообщают об аварийном ремонте. Простые работяги в мороз меняют провода и приводят в порядок трансформаторы и подстанции. Граждан пытаются убедить, что специалисты делают все для бесперебойного энергоснабжения. Да, делают. Кыргызстанцы искренне благодарят их за труд в таких сложных условиях.

Но это не отменяет того факта, что подобный ремонт говорит о неготовности системы к холодам. В 2018 году, когда Бишкек на пять дней остался без тепла, почти сразу посыпались уголовные дела. Санкции применялись именно потому, что ответственные за подготовку к зиме чиновники не выполнили свою работу.

Нынче полная тишина. Замерзающий Майлуу-Суу и темные улицы столицы — это же не повод для разбирательств и хотя бы принесенных извинений за неудобства.