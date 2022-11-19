11:51
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 19 ноября. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подешевели только картофель и перец. Подорожали — огурцы и помидоры.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 12 ноября. Сколько денег семья тратит на еду

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов повысилась на 134 сома — до 6 тысяч 119 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной цене.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 849 сомов, или почти в два раза. Отметим, что ее цена вторую неделю подряд превышает отметку в 6 тысяч сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года корзина подорожала на 1 тысячу 162 сома, с начала года — на 527 сомов.

Самым дешевым продуктом нашей корзины является капуста. Цены на нее в этом году как никогда низкие. Цены на остальные свежие овощи и фрукты с первыми холодами начали расти в цене. Поэтому сразу же подорожала и вся корзина.

За 2021 год продуктовая корзина подорожала на 588,5 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 4 и 11 сентября 2021 года — 4 тысячи 498 и 4 тысячи 414 сомов.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/251046/
просмотров: 3939
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 16 марта. Подорожали перец и помидоры
Продуктовая корзина Бишкека на 9 марта. Сильно подорожали огурцы и помидоры
Продуктовая корзина Бишкека на 2 марта. Больше всего дешевле огурцы и помидоры
Продуктовая корзина Бишкека на 24 февраля. Больше всего подешевели огурцы
Продуктовая корзина Бишкека на 17 февраля. Неожиданно подешевели овощи и фрукты
Продуктовая корзина Бишкека на 10 февраля. Больше всего подорожали огурцы
Продуктовая корзина Бишкека на 3 февраля. Подорожали огурцы и капуста
Продуктовая корзина Бишкека на 27 января. Подорожали только яблоки и груши
Продуктовая корзина Бишкека на 20 января. Сильно подорожали огурцы и бананы
Продуктовая корзина Бишкека на 13 января. Больше всего подорожали помидоры
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег В Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег
Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на&nbsp;свет с&nbsp;1&nbsp;мая Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на свет с 1 мая
В&nbsp;Кыргызстане снова подорожал доллар В Кыргызстане снова подорожал доллар
С&nbsp;1&nbsp;апреля 2024 года изменится порог беспошлинного ввоза товаров в&nbsp;ЕАЭС С 1 апреля 2024 года изменится порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
21 марта, четверг
11:36
Первая женщина-космонавт из Беларуси отправляется на МКС Первая женщина-космонавт из Беларуси отправляется на МК...
11:05
Странам ЕАЭС необходимо развивать цифровые валюты — Евразийский банк развития
10:46
Закон об иноагентах. Президента призывают не становиться на путь авторитаризма
10:15
Выступать вместе против военной угрозы извне предлагает Казахстан Кыргызстану
10:00
Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
20 марта, среда
23:39
Лучший смартфон для съемки фото и видео назвали эксперты