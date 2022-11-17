Цифра дня. 1,9 миллиона сомов штрафов выписано за нарушения при обмене валюты

С начала года Национальный банк наложил 1 миллион 947,5 тысячи сомов штрафов за нарушение законодательства и правил обмена валюты. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Проведены инспекторские проверки 120 обменных бюро. Кроме того, выявлены граждане, которые занимались обменом валюты без лицензии. По итогам проверок из-за выявленных нарушений и неисполнения требований Нацбанка направлены 30 предписаний, 34 раза приостановлено действие лицензий обменных бюро, отозвана лицензия одной обменки.

Наложены штрафы на 23 обменных бюро по 55 тысяч сомов на общую сумму 1 миллион 265 тысяч сомов. Еще 39 физических лиц оштрафованы по 17,5 тысячи сомов каждое на общую сумму 682,5 тысячи сомов.