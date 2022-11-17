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Экономика

В ЕАЭС примут соглашение о свободной торговле органической сельхозпродукцией

Страны ЕАЭС планируют подписать соглашение о свободной торговле органической продукцией сельского хозяйства. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Отмечается, что на заседании коллегии ЕЭК одобрен проект соглашения о порядке признания в Евразийском экономическом союзе продукции органической для проведения внутригосударственного согласования в членах объединения до 10 марта 2023 года. Документ предусматривает унификацию требований к маркировке органической продукции, реализуемой в государствах-членах, равнозначное использование терминов «органический», «биологический», «экологический» в маркировке продукции, а также размещение единого знака соответствия производства органической продукции на ее упаковке.

«Соглашение позволит унифицировать в рамках ЕАЭС требования к производству и маркировке органической продукции. Это послужит основой для взаимного признания сертификатов соответствия и свободного обращения такой продукции. Доступ всех производителей стран ЕАЭС к общему рынку с более чем 180 миллионами потребителей станет хорошим стимулом для роста темпов развития органического сектора в ЕАЭС, диверсификации органического производства и углубления переработки органической продукции на основе кооперации сельхозпроизводителей стран союза», — подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/250860/
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