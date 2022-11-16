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Экономика

Кыргызстан сможет вновь экспортировать мед в Китай

Кыргызстан сможет вновь экспортировать мед в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

«14 ноября выдано официальное разрешение на экспорт меда и медопродуктов из Кыргызской Республики в Китай. Его могут осуществлять компании, включенные в реестр Ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики и имеющие ветеринарно-санитарный паспорт 5G», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году экспорт меда и медовой продукции в КНР был приостановлен в связи с пандемией.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/250839/
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