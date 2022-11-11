Помощь Баткену. Заемщикам списали 19 миллионов сомов кредитов

Финансово-кредитные организации (ФКО) продолжают помогать заемщикам, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта в Баткенской и Ошской областях. Об этом сообщает Национальный банк.
Всего в ФКО обратились 433 заемщика. Списано 274 кредита на 19 миллионов 75 тысяч сомов и реструктуризировано 122 кредита на 27 миллионов 394 тысячи сомов.
«Финансово-кредитные организации рассматривают все поступающие заявления от пострадавших заемщиков и будут принимать соответствующие меры согласно банковскому законодательству», — отметили в Нацбанке.
Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.
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