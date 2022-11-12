13:36
USD 89.49
EUR 97.78
RUB 0.98
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 12 ноября. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке не подорожали только лук и капуста. А вот подешевели огурцы, помидоры, перец, груши и бананы.

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 38 сомов — до 5 тысяч 985 сомов.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 5 ноября. Сколько денег семья тратит на еду

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной цене.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 715 сомов, или почти в два раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она подорожала на 893 сома, с начала года она — на 393 сома.

Самым дешевым продуктом нашей корзины является капуста. Цены на нее в этом году как никогда низкие. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года капуста подешевела в четыре раза.

Цены на остальные свежие овощи и фрукты с первыми холодами начали расти. Поэтому сразу же подорожала и вся корзина.

За 2021 год продуктовая корзина подорожала на 588,5 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 4 и 11 сентября 2021 года — 4 тысячи 498 и 4 тысячи 414 сомов.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/250391/
просмотров: 7669
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 9 марта. Сильно подорожали огурцы и помидоры
Продуктовая корзина Бишкека на 2 марта. Больше всего дешевле огурцы и помидоры
Продуктовая корзина Бишкека на 24 февраля. Больше всего подешевели огурцы
Продуктовая корзина Бишкека на 17 февраля. Неожиданно подешевели овощи и фрукты
Продуктовая корзина Бишкека на 10 февраля. Больше всего подорожали огурцы
Продуктовая корзина Бишкека на 3 февраля. Подорожали огурцы и капуста
Продуктовая корзина Бишкека на 27 января. Подорожали только яблоки и груши
Продуктовая корзина Бишкека на 20 января. Сильно подорожали огурцы и бананы
Продуктовая корзина Бишкека на 13 января. Больше всего подорожали помидоры
Продуктовая корзина Бишкека на 6 января. Больше всего подорожали помидоры
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане вырос курс доллара В Кыргызстане вырос курс доллара
Завод по&nbsp;переработке шин в&nbsp;Токмаке готовится заработать на&nbsp;полную мощность Завод по переработке шин в Токмаке готовится заработать на полную мощность
В&nbsp;Кыргызстане подорожали евро и&nbsp;казахский тенге В Кыргызстане подорожали евро и казахский тенге
Казахстан ограничит обращение продукции из&nbsp;Кыргызстана Казахстан ограничит обращение продукции из Кыргызстана
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
14 марта, четверг
13:27
Назван состав сборной Кыргызстана по футболу на матчи против китайского Тайбэя Назван состав сборной Кыргызстана по футболу на матчи п...
13:08
В Жогорку Кенеше предложили штрафовать и лишать свободы за нападение на медиков
12:45
Кыргызстан поднялся на одну позицию в индексе человеческого развития
12:40
Скончался оперный певец, народный артист Кыргызстана Талгарбек Жакшылыков
12:32
Уровень газификации Кыргызстана достиг 40 процентов