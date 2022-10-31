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Экономика

Доходы Кыргызстана в общей казне ЕАЭС снизились (обновлено)

В 2022 году доходы Кыргызстана в общей казне ЕАЭС снизилась на 4,7 миллиарда сомов. Об этом на заседании парламентского комитета по аграрной политике сообщил председатель Государственной таможенной службы Самат Исабеков.

По его словам, в 2022-м планировали получить от ЕАЭС 16 миллиардов сомов.

«В 2021 году году мы получили 16 миллиардов сомов, в 2022-м — 11,3 миллиарда сомов. Это тоже из-за ситуации в России и Украине», — сказал Самат Исабеков.

Отметим, доля Кыргызстана в общей казне ЕАЭС составляет 1,9 процента от объема таможенных сборов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249556/
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