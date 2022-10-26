Абонентами возобновляемых источников энергии являются майнинговые фермы

Абонентами объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) являются майнинговые фермы. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра энергетики Сабырбек Султанбеков.

Он отметил, что действующие малые ГЭС и другие ВИЭ не смогут воспользоваться льготами и преференциями, указанными в законе о возобновляемых источниках энергии. Так как они приняты для стимулирования их строительства.

«А действующие субъекты, которые давно работают, уже окупили себя. Они работают по экономическим интересам. Не буду скрывать, да это и не секрет, что их абонентами являются майнинговые фермы. Для них гораздо выгоднее отпускать электроэнергию. К тому же свободных мощностей электроэнергии у нас нет. Мы сейчас импортируем электроэнергию, и с удовольствием купили бы ее у субъектов ВИЭ при их желании продать нам», — сказал Сабырбек Султанбеков.



