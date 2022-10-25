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Экономика

Больной вопрос для Кыргызстана — отсутствие корреспондентских счетов с США

«На сегодня отсутствие прямых корреспондентских счетов с банками США — больной вопрос для Кыргызстана», — заявил на круглом столе президент Американской торговой палаты Дастан Иманалиев.

По его словам, об этом говорится уже не первый год. Эти сложности важно осознавать для решения проблемы. Он также обратил внимание на то, что негативно на бизнесе Кыргызстана и пришедших на его рынок инвесторах скажутся инициативы по введению акциза на сахаросодержащие напитки и маркировку товаров.

«Давайте возьмем международные производственные компании. Они могут уйти на соседний рынок и потом так же поставлять продукцию на наш рынок. Такие сигналы поступают постоянно. Давайте не забывать о тех инвесторах, которые у нас есть и не усложнять условия для их деятельности», — заключил Дастан Иманалиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249050/
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