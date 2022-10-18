07:55
USD 82.72
EUR 83.05
RUB 1.34
Экономика

До 1 сентября 2023 года упрощены правила маркировки товаров в ЕАЭС

До 1 сентября 2023 года может применяться упрощение по маркировке в странах Евразийского экономического союза. Такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии.

Решено дать возможность нанесения на продукцию знака ЕАС и маркировки с информацией для потребителей о составе, сроке годности, сведения о производителе после ввоза продукции — прохождения таможенных процедур. При этом маркировка должна быть нанесена на продукцию до ее реализации потребителю (приобретателю).

На основании решения совета ЕЭК до 1 сентября 2023 года правительствами стран ЕАЭС могут быть установлены особенности по определению порядка и случаев представления таможенным органам документов об оценке соответствия (сведений о таких документах) при помещении продукции под таможенные процедуры. Установленные на национальном уровне особенности ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствии на территории ЕАЭС, не могут исключать обязательность соблюдения требований технических регламентов ЕАЭС.

«Решение принято в рамках реализации перечня мер по повышению устойчивости экономик государств ЕАЭС, включая обеспечение макроэкономической стабильности. Принятая мера необходима для поддержания стабильного предложения товаров на рынках стран ЕАЭС, в отношении которых введены экономические санкции», — прокомментировали в ЕЭК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248396/
просмотров: 1036
Версия для печати
Материалы по теме
В ЕАЭС определили продукты, подлежащие таможенному оформлению в первую очередь
В ЕАЭС на полгода продлено обнуление пошлин на отдельные виды товаров
В ЕАЭС маркировать электронные сигареты будут по унифицированным правилам
В ЕАЭС для товаров критического импорта продлят нулевые ставки пошлин
В ЕАЭС беспошлинный ввоз товаров до 1 тысячи евро продлили до 1 апреля 2023 года
А как же поддержка бизнеса? Кыргызстан «дает фору» производителям ЕАЭС
В ЕАЭС совершенствуют работу по устранению препятствий на рынке объединения
Госзакупки в странах Евразийского экономического союза ждет цифровизация
Для поддержки сельского хозяйства. В ЕАЭС обнулили часть таможенных пошлин
В ЕАЭС приняты меры для ускорения вывода лекарств на рынок
Популярные новости
Ввести визовый режим с&nbsp;Кыргызстаном и&nbsp;выкинуть его из&nbsp;ЕАЭС предлагает эксперт&nbsp;РФ Ввести визовый режим с Кыргызстаном и выкинуть его из ЕАЭС предлагает эксперт РФ
Цены все выше. В&nbsp;Кыргызстане продолжают дорожать продукты Цены все выше. В Кыргызстане продолжают дорожать продукты
Проект &laquo;Умный город Иссык-Куль&raquo; разработает консорциум корейских компаний Проект «Умный город Иссык-Куль» разработает консорциум корейских компаний
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;24&nbsp;октября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 октября
Бизнес
Надо брать! Хорошая скидка на&nbsp;смартфоны в&nbsp;O!Store только до&nbsp;1&nbsp;ноября Надо брать! Хорошая скидка на смартфоны в O!Store только до 1 ноября
Бесплатная карта лояльности от&nbsp;&laquo;Газпромнефть&raquo; теперь доступна в&nbsp;один клик Бесплатная карта лояльности от «Газпромнефть» теперь доступна в один клик
Бизнес в&nbsp;Кыргызстане осваивает стандарты международной торговли Бизнес в Кыргызстане осваивает стандарты международной торговли
Пострадавшим в&nbsp;Баткене оказана помощь от&nbsp;&laquo;Банка Компаньон&raquo; на&nbsp;10&nbsp;миллионов сомов Пострадавшим в Баткене оказана помощь от «Банка Компаньон» на 10 миллионов сомов
27 октября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
26 октября, среда
23:49
Помывка, сушка, массаж. В Японии начнут выпускать стиральные машины для людей
23:27
Убийство милиционера в Оше. Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение
22:47
Вакцинировать от гриппа начнут в начале ноября
22:24
Массовые задержания. В доме Мамбетжунуса Абылова провели обыск
22:19
В мэрии Бишкека рассказали, как мусорные баки оказались на проезжей части