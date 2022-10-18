До 1 сентября 2023 года упрощены правила маркировки товаров в ЕАЭС

До 1 сентября 2023 года может применяться упрощение по маркировке в странах Евразийского экономического союза. Такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии.

Решено дать возможность нанесения на продукцию знака ЕАС и маркировки с информацией для потребителей о составе, сроке годности, сведения о производителе после ввоза продукции — прохождения таможенных процедур. При этом маркировка должна быть нанесена на продукцию до ее реализации потребителю (приобретателю).

На основании решения совета ЕЭК до 1 сентября 2023 года правительствами стран ЕАЭС могут быть установлены особенности по определению порядка и случаев представления таможенным органам документов об оценке соответствия (сведений о таких документах) при помещении продукции под таможенные процедуры. Установленные на национальном уровне особенности ввоза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствии на территории ЕАЭС, не могут исключать обязательность соблюдения требований технических регламентов ЕАЭС.

«Решение принято в рамках реализации перечня мер по повышению устойчивости экономик государств ЕАЭС, включая обеспечение макроэкономической стабильности. Принятая мера необходима для поддержания стабильного предложения товаров на рынках стран ЕАЭС, в отношении которых введены экономические санкции», — прокомментировали в ЕЭК.