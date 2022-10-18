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Экономика

Проект цифрового кодекса в Кыргызстане презентуют в начале декабря

В Кыргызстане в начале декабря презентуют проект цифрового кодекса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифрового развития Талантбек Иманов.

По его словам, кодекс строится по четырем уровням. На уровне данных будут регулироваться отношения, связанные с обработкой цифровых сведений, созданием и использованием цифровых записей (в том числе в виде документов) и цифровых ресурсов. Задачей регулирования на этом уровне является обеспечение полноты, актуальности и доступности цифровых данных.

На уровне сервисов регулируются отношения, связанные с созданием и использованием цифровых сервисов и приложений, построением цифровых экосистем и участием в них. Задачами регулирования являются обеспечение качества цифровых сервисов и приложений и защита прав их пользователей.

На уровне систем предполагается регулирование отношений, связанных с созданием цифровых технологических систем, таких как центры обработки данных и телекоммуникационные сети, а также с оказанием услуг с их использованием. Задачами регулирования являются безопасность и бесперебойность работы цифровых технологических систем, а также обеспечение связанности и совместимости, в том числе в целях переноса данных между ними.

Уровень инфраструктуры связан с доступом владельцев цифровых технологических систем к землям, зданиям, строениям, сооружениям и иным аналогичным объектам. Задачей регулирования является обеспечение недискриминационного доступа к таким объектам, которые сами по себе не могут считаться объектами цифровой экономики, но без доступа к которым развитие инфраструктуры цифровой экономики невозможно.

«В ходе разработки проекта кодекса мы опираемся на лучшие международные практики регулирования в сфере цифровой экономики и привлекли к работе лучших международных экспертов. Принятие кодекса позволит объединить все существующее технологическое законодательство в четко структурированный единый правовой акт, который будет легко применять и поддерживать в актуальном состоянии. Наша задача — создать все условия для увеличения темпов экономического роста, а также улучшить оказание услуг между государством и частным сектором», — рассказал Талантбек Иманов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248366/
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