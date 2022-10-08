19:57
USD 86.05
EUR 93.59
RUB 1.24
Экономика

Россия готова вкладываться в развитие цифровизации в Кыргызстане

«Российский бизнес готов вкладываться в инфраструктуру транспорта и логистики», — заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на Российско-Кыргызском инвестиционном форуме.

По его словам, в Кыргызстане взят курс на внедрение цифровых технологий во всех сферах жизни. Цифровизация в госсекторе республики внедряется в том числе на основе российского программного обеспечения и российскими специалистами.

«И для нас это очень важно. Готовы и дальше предлагать решения в сферах электронного правительства, умного и безопасного города, информационной безопасности, энергоэффективности. Российский бизнес готов вкладываться в инфраструктуру транспорта и логистики», — сказал Алексей Оверчук.

Он также отметил, что на сегодня особо актуален вопрос импортозамещения. Выстраиваются новые торговые связи и производственные цепочки. В том числе в рамках ЕАЭС создаются новые стимулы для привлечения инвестиций. Рассматривается возможность субсидирования процентных ставок по кредитам по проектам, которые будут обеспечивать более высокий уровень интеграции экономик ЕАЭС.

Кроме того, Алексей Оверчук рассказал, что в России запущен цифровой сервис «Биржа импортозамещения», который позволяет размещать информацию о производимой промышленной продукции, а также заключать контракты на ее поставку. И этот сервис на сегодня доступен для соответствующих субъектов во всех государствах — членах ЕАЭС.

«Сейчас мы в рамках ЕАЭС начинаем формировать карты совместных проектов, обмениваемся информацией о реализуемых или планируемых проектах. Все это будет способствовать сплочению и сближению бизнеса наших стран. Для привлечения инвестиций считаю важным сформировать предсказуемые механизмы взаимодействия государства и инвесторов. Важно работать над совершенствованием инвестиционной среды как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, прежде всего с задействованием институтов ЕАЭС и СНГ. Фактически при помощи этих двух объединений мы создаем единое инвестиционное пространство. Изучаем опыт работы с инвесторами из других стран, чтобы создать реестр лучших практик. Мы рассчитываем сформировать определенные общие рекомендации, своеобразный евразийский инвестиционный стандарт», — заключил заместитель председателя правительства РФ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/247524/
просмотров: 2381
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пройдет бизнес-форум «Кыргызстан — Узбекистан»
В Бишкеке 22 ноября пройдет IT4Biz — форум для представителей IT и бизнеса
В Бишкеке пройдет Кыргызско-Узбекский бизнес-форум
По итогам Российско-Кыргызского форума подписаны договоры на $500 миллионов
Кыргызстану интересен лизинг племенного скота из России
Российским компаниям предложили вложиться в проекты легкой промышленности КР
Власти Кыргызстана будут помогать российским компаниям в релокации
Ozon рассматривает возможность выхода на рынок Кыргызстана
Акылбек Жапаров призвал уйти от устоявшегося евроцентризма и посмотреть на Азию
В Кыргызстане откроется завод по производству газобетона
Популярные новости
Требуй чек&nbsp;&mdash; получи кешбэк. Кыргызстанцам начнут возвращать деньги за&nbsp;покупки Требуй чек — получи кешбэк. Кыргызстанцам начнут возвращать деньги за покупки
Повышение тарифа на&nbsp;свет: как чиновники будут убеждать беднеющее население? Повышение тарифа на свет: как чиновники будут убеждать беднеющее население?
Дастан Бекешев рассказал подробности соглашения о&nbsp;строительстве автозавода в&nbsp;КР Дастан Бекешев рассказал подробности соглашения о строительстве автозавода в КР
Тенгиз Болтурук заявляет, что Кумтор может остановиться в&nbsp;2025 году Тенгиз Болтурук заявляет, что Кумтор может остановиться в 2025 году
Бизнес
Борьба с&nbsp;терроризмом, торговля: Индия обозначила повестку председательства в&nbsp;ШОС Борьба с терроризмом, торговля: Индия обозначила повестку председательства в ШОС
Табак табаку рознь? Почему эксперты выступают за&nbsp;разные акцизы Табак табаку рознь? Почему эксперты выступают за разные акцизы
Семь способов сделать мир лучше с&nbsp;Beeline Кыргызстан Семь способов сделать мир лучше с Beeline Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; не&nbsp;приостанавливает подачу газа населению «Газпром Кыргызстан» не приостанавливает подачу газа населению
25 января, среда
19:42
Экономия электроэнергии. В Бишкеке в центре города днем горит уличное освещение Экономия электроэнергии. В Бишкеке в центре города днем...
19:29
Минсельхоз Кыргызстана призывает бизнесменов активнее разводить рыбу
19:00
Цифра дня. 1,5 миллиона абонентов энергокомпаний есть в Кыргызстане
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень еще немного понизился
18:10
Жительница города Ош просит мэрию обратить внимание на обледеневший тротуар