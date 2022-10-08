Россия готова вкладываться в развитие цифровизации в Кыргызстане

«Российский бизнес готов вкладываться в инфраструктуру транспорта и логистики», — заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на Российско-Кыргызском инвестиционном форуме.

По его словам, в Кыргызстане взят курс на внедрение цифровых технологий во всех сферах жизни. Цифровизация в госсекторе республики внедряется в том числе на основе российского программного обеспечения и российскими специалистами.

«И для нас это очень важно. Готовы и дальше предлагать решения в сферах электронного правительства, умного и безопасного города, информационной безопасности, энергоэффективности. Российский бизнес готов вкладываться в инфраструктуру транспорта и логистики», — сказал Алексей Оверчук.

Он также отметил, что на сегодня особо актуален вопрос импортозамещения. Выстраиваются новые торговые связи и производственные цепочки. В том числе в рамках ЕАЭС создаются новые стимулы для привлечения инвестиций. Рассматривается возможность субсидирования процентных ставок по кредитам по проектам, которые будут обеспечивать более высокий уровень интеграции экономик ЕАЭС.

Кроме того, Алексей Оверчук рассказал, что в России запущен цифровой сервис «Биржа импортозамещения», который позволяет размещать информацию о производимой промышленной продукции, а также заключать контракты на ее поставку. И этот сервис на сегодня доступен для соответствующих субъектов во всех государствах — членах ЕАЭС.

«Сейчас мы в рамках ЕАЭС начинаем формировать карты совместных проектов, обмениваемся информацией о реализуемых или планируемых проектах. Все это будет способствовать сплочению и сближению бизнеса наших стран. Для привлечения инвестиций считаю важным сформировать предсказуемые механизмы взаимодействия государства и инвесторов. Важно работать над совершенствованием инвестиционной среды как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, прежде всего с задействованием институтов ЕАЭС и СНГ. Фактически при помощи этих двух объединений мы создаем единое инвестиционное пространство. Изучаем опыт работы с инвесторами из других стран, чтобы создать реестр лучших практик. Мы рассчитываем сформировать определенные общие рекомендации, своеобразный евразийский инвестиционный стандарт», — заключил заместитель председателя правительства РФ.