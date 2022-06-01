Простофакты. Как мы искали в Кыргызстане «самые дешевые продукты в мире»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров считает, что в Кыргызстане самые дешевые продукты в мире. Только топливо дешевле в Казахстане и России, потому что эти страны добывают нефть.

Сравните цены на еду не только в соседних странах, но и по всему миру. В Кыргызстане самая дешевая еда. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров

Мы понимаем, что глава государства не так часто выбирается в супермаркеты или на базары, поэтому за него изучили стоимость основных продуктов питания в Кыргызстане, странах Евразийского экономического союза и у соседей по Центральной Азии. Оказалось, что даже среди ближайшего окружения продукты в КР не самые дешевые. Зато заработная плата и ее покупательная способность — одни из самых низких в регионе.

Сколько стоят продукты

Чтобы понять, как на самом деле обстоят дела, мы сравнили средние цены на восемь основных продуктов питания по итогам апреля 2022 года. Данные представлены статистическими службами и взяты из открытых источников там, где информация официальными ведомствами не представлена.

Кыргызстан не может похвастать тем, что хотя бы один из этих продуктов у нас дешевле.

Если сравнивать только со странами ЕАЭС, то в КР самое дешевое сливочное масло. Но в соседнем Узбекистане оно еще дешевле. Та же баранина, например, у нас и у соседей — одна из самых дорогих.

Стоимость картофеля в Кыргызстане на 24 процента выше, чем в Узбекистане. Говядина у нас почти в два раза дороже, чем в Беларуси. Хлеб у нас тоже не самый дешевый. В Узбекистане, Таджикистане и Казахстане цены на него ниже.

На что хватит зарплаты

Мы посчитали также и покупательную способность зарплат в нашей стране и у соседей. Ведь цены могут быть и высокими, но при хорошей зарплате этого особо не заметишь. Однако и тут у Кыргызстана незавидные показатели.

Например, на среднюю зарплату в России можно купить более тонны муки. В Кыргызстане ее хватит только на 442 килограмма, то есть в два раза меньше. В Беларуси на зарплату можно купить в два раза больше картофеля, чем в КР. Хлеба мы себе можем позволить меньше, чем все изучаемые страны. В Кыргызстане и Таджикистане на среднюю зарплату можно купить меньше всего говядины и баранины.

Почему так происходит? Все просто — размер заработной платы в нашей стране — один из самых низких среди соседей. Меньше она только в Таджикистане.

Средняя зарплата в Кыргызстане в три раза меньше, чем в России, и в 2,5 раза ниже, чем в Казахстане.

Цены продолжают расти

Можно, конечно, смотреть только на то, что происходит в стране. Но и тут не получится подтвердить слова президента. В Кыргызстане цены растут как на дрожжах. Каждый поход в магазин или на рынок — «сюрприз» и пустой кошелек.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Эксперимент мы начали в октябре 2018 года. За это время стоимость нашей продуктовой корзины выросла в два раза. В 2021 году ее цена варьировалась в районе 4-5 тысячи сомов. За четыре месяца 2022 года корзина подорожала на 1,3 тысячи сомов и с февраля дороже 6 тысяч сомов.

Абсолютным рекордом стала цена продуктовой корзины по итогам апреля. Она почти достигла отметки в 7 тысяч сомов. Больше всего с начала года подорожали свежие овощи и фрукты. Интересно, что сильно дорожают яблоки и груши, которые выращивают в Кыргызстане.

Проблемы на мировых продовольственных рынках также привели с росту цены на сахар и растительное масло. В начале весны кабинету министров удалось удержать их в узде, введя жесткий контроль и разбронировав запасы Фонда госматрезервов. Но в конце мая снова начал дорожать сахар. Сейчас кабмин старается стабилизировать ситуацию.