«В Евразийском экономическом союзе не вполне эффективно финансируются кооперационные проекты», — заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян на первом Евразийском экономическом форуме.

По его словам, для таких проектов недостаточно финансирования.

При этом Артак Камалян отметил, что страны — участницы ЕАЭС очень слаженно работали в период пандемии. Результатом стало падение промышленного производства менее чем на 2 процента.

«А в 2022 году даже отмечен рост более чем в 5 процентов. В ЕАЭС сформировалась устойчивая к внешним шокам интеграционная структура. Но сегодня мы вынуждены переосмысливать роль альянса в условиях неблагоприятной конъюнктуры. Развиваться дальше мы можем только в условиях системы «Сильный союз — сильный бизнес». Созданием этой системы сегодня и занимается ЕЭК», — сказал он.

Артак Камалян сообщил, что сейчас Евразийская экономическая комиссия создает систему по поддержке бизнеса. В частности, ведется работа в сфере промышленного сотрудничества стран ЕАЭС.

«Это цифровизация, внедрение инноваций, опыта совместной работы на внешних рынках. Но мы считаем: на сегодня те возможности, которые есть у государств союза, не до конца эффективно осуществляются. Главная причина — это отсутствие доступных источников финансирования. Те институты развития, которые есть у альянса, недостаточно эффективно реализуются. Вопросы субсидирования, совместного финансирования, вовлечения Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития в кооперационные проекты очень важны. ЕЭК готова добиваться практических решений этих вопросов», — заключил он.