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Экономика

В 2022 году выдано шесть предупреждений о нарушениях правил конкуренции в ЕАЭС

В 2022 году Евразийская экономическая комиссия выдала шесть предупреждений о необходимости устранения признаков нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках без применения административных санкций. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Половина из них уже реализована в полном объеме на рынках водоочистительного оборудования, чая, а также приложений для мобильных устройств для отслеживания передвижения несовершеннолетних детей. Кроме того, в связи с публичными заявлениями должностных лиц хозяйствующих субъектов стран союза о планируемом возможном антиконкурентом поведении ЕЭК выдала 4 предостережения. Они коснулись рынков оказания медицинских и туристических услуг.

Накануне в Бишкеке руководители антимонопольных ведомств Евразийского экономического союза обсудили новые инструменты «мягкого регулирования», совершенствования права ЕАЭС в сфере конкуренции и приоритетные направления в работе конкурентного блока Евразийской экономической комиссии.

Напомним, что в 2021 году в рамках совершенствования права ЕАЭС внедрены новые инструменты «мягкого права» — предупреждение и предостережение. Они призваны устранить причины, условия и последствия антиконкурентных действий «игроков» трансграничных рынков, минимизировать человеческие и временные издержки, восстановить равные условия конкуренции без наложения штрафных санкций, а также предостеречь от совершения действий, которые могут повлечь за собой нарушение Договора о ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/234751/
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