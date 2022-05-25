Кинорежиссер Никита Михалков выступит на Евразийском экономическом форуме

Одним из ярких спикеров тематической сессии «Евразийство как идея для объединения людей. Взгляд в будущее» станет председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В числе других выступающих на площадке — сенатор РФ Григорий Рапота, представитель Казахстана в ЮНЕСКО Олжас Сулейменов, а также представители министерств культуры государств-членов и наблюдателей в ЕАЭС, а также эксперты Азербайджана, Таджикистана, Сербии и других стран — партнеров ЕАЭС.

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О техническом регулировании в интересах людей и бизнеса будут говорить председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси Валентин Татарицкий и председатель комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Казахстана Арман Абенов.

На сессии «Перспективы создания энергетических коридоров стран ЕАЭС» выступят министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян, министры энергетики Кыргызстана Доскул Бекмурзаев и России Николай Шульгинов.

В открытом диалоге деловых кругов ЕАЭС и стран-партнеров «Перспективные направления развития бизнеса в новых реалиях» участвуют председатель Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности Айжан Наурзгалиева и президент Ассоциации банков Казахстана Бахытбек Байсеитов.

«Обсуждение сетевых форм взаимодействия при реализации образовательных программ высшего образования пройдет при участии министра образования и науки Кыргызстана Алмазбека Бейшеналиева и ректора Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктора Садовничего.

На тематической сессии «Взаимодействие ЕАЭС с перспективными международными партнерами: взаимовыгодное сотрудничество в Большой Евразии» выступят председатель китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй, министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиен, посол по особым поручениям МИД России, руководитель Секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров», — рассказали организаторы.

Модерировать тематическую сессию, посвященную обсуждению туристической отрасли, будет министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Азамат Жаманкулов.

В числе спикеров заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк, вице-министр здравоохранения Казахстана Вячеслав Дудник и заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

В обсуждениях вопросов электронной торговли примут участие статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, управляющий директор ООО «Интернет Решения» (Ozon) Сергей Беляков, исполнительный директор Ассоциации «Цифровой Казахстан» Денис Степанцев.

26 мая в Бишкеке состоится первый Евразийский экономический форум. Во время мероприятия запланированы шесть панельных дискуссий с тематическими сессиями. Руководители органов государственной власти, представители бизнес-сообщества, а также международных, научных и образовательных организаций обсудят новые сферы и направления сотрудничества на евразийской площадке в промышленности, электронной торговле, энергетической и транспортной сфере, бизнесе и туризме.

24.kg выступает информационным партнером мероприятия.