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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 21 мая. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подешевели помидоры и перец. Подорожали капуста, бананы и растительное масло.

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В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 74 сома — до 6 тысяч 252 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го стоимость продуктовой корзины выросла на 2 тысячи 982 сома, или в два раза. Отметим, что стоимость корзины с середины февраля стабильно остается выше отметки 6 тысяч сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она подорожала на 925 сомов, с начала года — на 660 сомов.

Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб.

В середине марта поднялась цена на сахар — на 18,2 процента, или на 12 сомов.

С появлением нового урожая начали дешеветь овощи, а вот цены на свежие фрукты, наоборот, растут.

За 2021-й продуктовая корзина подорожала на 588,5 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 4 и 11 сентября прошлого года — 4 тысячи 498 и 4 тысячи 414 сомов.

Правительство утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009-м. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/234202/
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