Кризис и неопределенность. Как хранить сбережения, рассказал глава Союза банков

Золото всегда будет в цене. Об этом предпринимателям на встрече с министром экономики и коммерции заявил глава Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев.

Он также дал представителям малого и среднего бизнеса совет, как и в чем хранить сбережения.

По словам Анвара Абдраева, он держит валюту только в тех случаях, когда планирует поездки. Если их нет, то все расходы осуществляются в сомах.

«Если нужно долгосрочное хранение, то выбирайте золото. Я согласен с президентом: цена золота будет расти. Это единственный товар, который всегда будет в цене. Возможна волатильность, но не такая существенная. Сегодня за золотом очереди. Коммерческим банкам дано задание открыть дополнительные кассы, чтобы продавать эмитированные Нацбанком слитки», — сказал Анвар Абдраев.