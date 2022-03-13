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Экономика

Кризис и неопределенность. Как хранить сбережения, рассказал глава Союза банков

Золото всегда будет в цене. Об этом предпринимателям на встрече с министром экономики и коммерции заявил глава Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев.

Он также дал представителям малого и среднего бизнеса совет, как и в чем хранить сбережения.

По словам Анвара Абдраева, он держит валюту только в тех случаях, когда планирует поездки. Если их нет, то все расходы осуществляются в сомах.

«Если нужно долгосрочное хранение, то выбирайте золото. Я согласен с президентом: цена золота будет расти. Это единственный товар, который всегда будет в цене. Возможна волатильность, но не такая существенная. Сегодня за золотом очереди. Коммерческим банкам дано задание открыть дополнительные кассы, чтобы продавать эмитированные Нацбанком слитки», — сказал Анвар Абдраев.

Ранее президент Садыр Жапаров призвал граждан покупать золото. «Важно также обратить внимание на возможность инвестирования в золото. Мы упростили процедуру покупки золотых слитков в любом количестве. Стоимость любой валюты постоянно уменьшается. Только цена на наше золото растет», — сказал он.
 
После совета главы государства за три дня в Национальном банке Кыргызстана продали золото на 37 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/227253/
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