14:32
USD 84.80
EUR 98.41
RUB 1.19
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 16 октября. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подешевели только перец, капуста и яблоки. А вот подорожали картофель, огурцы, помидоры, лук, бананы, сахар и растительное масло.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 9 октября. Сколько денег семья тратит на еду

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов выросла на 63 сома — до 4 тысяч 837 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 567 сомов. Отметим, что ее цена три месяца ниже отметки в 5 тысяч сомов. С начала года стоимость корзины снизилась на 214 сомов.

Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Он подешевел на прошлой неделе и вернулся на отметку, на которой был в последние полтора года.

В конце августа в Кыргызстане перестало действовать госрегулирование цен на сахар и растительное масло. Сразу после этого цены на эти два продукта резко выросли. Сахар достиг отметки в 65 сомов. Растительное масло за последние две недели подорожало на 14 сомов.

Свежие овощи стали дорожать с первым понижением температуры. 

Отметим, что за прошлый год продуктовая корзина подорожала на 462 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 19 и 26 сентября 2020-го — 3 тысячи 514 сомов. Самой дорогой корзина была 21 марта прошлого года — 4 тысячи 963,5 сома.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания граждан еще в 2009-м. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/210456/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 9 октября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 2 октября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 25 сентября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 18 сентября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 11 сентября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 4 сентября. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 28 августа. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 21 августа. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 14 августа. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 7 августа. Сколько денег семья тратит на еду
Популярные новости
Centerra Gold Inc. готова покинуть проект &laquo;Кумтор&raquo;&nbsp;&mdash; Акылбек Жапаров Centerra Gold Inc. готова покинуть проект «Кумтор» — Акылбек Жапаров
Международные резервы Кыргызстана достигли максимума с&nbsp;основания Нацбанка Международные резервы Кыргызстана достигли максимума с основания Нацбанка
Энергокризис. Замглавы Нацэнергохолдинга об&nbsp;отключениях, лимитах и&nbsp;экономии Энергокризис. Замглавы Нацэнергохолдинга об отключениях, лимитах и экономии
Рост цен на&nbsp;ГСМ. Что происходит в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;у&nbsp;соседей Рост цен на ГСМ. Что происходит в Кыргызстане и у соседей
Бизнес
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане
MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра &laquo;Өмүр булагы&raquo; MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра «Өмүр булагы»
При поддержке MegaCom в&nbsp;детской больнице &#8470;&nbsp;3&nbsp;Бишкека обновили ЛОР-отделение При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
Более 1&nbsp;миллиарда сомов в&nbsp;год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов Более 1 миллиарда сомов в год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов
16 октября, суббота
14:23
Простите, поддался эмоциям. Рафаэль Физиев обратился к фанатам из Кыргызстана Простите, поддался эмоциям. Рафаэль Физиев обратился к ...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 16 октября. Сколько денег семья тратит на еду
13:36
Били и угрожали изнасиловать. В Узгене пенсионер обвинил милиционеров в пытках
13:01
Кыргызстанец Александр Волкодав стал участником проекта «Голос» в России
12:43
Гражданин Узбекистана пытался незаконно пересечь границу по поддельному паспорту