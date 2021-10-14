До 2024 года ЕАЭС предстоит разработать договор об общем рынке нефтепродуктов

«До 2024 года странам Евразийского экономического союза предстоит разработать международный договор о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов», — заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего евразийского совета в расширенном формате.

По его словам, сегодня предстоит принять один из ключевых документов — решение о переходе ко второму этапу создания общих рынков нефти и нефтепродуктов. Он предполагает подготовку до 2023 года проектов правил торговли и биржевых торгов этими товарам.

«При этом, стремясь к созданию общего рынка энергоресурсов, необходимо учитывать интересы всех государств — членов ЕАЭС. Только таким образом мы можем обеспечить его устойчивость и долговечность», — высказался Александр Лукашенко.