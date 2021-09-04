14:21
USD 84.75
EUR 100.64
RUB 1.16
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 4 сентября. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали только огурцы, помидоры, перец, сахар и растительное масло. Подешевели картофель, яблоки и груши.

Читайте по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 28 августа. Сколько денег семья тратит на еду

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 49 сомов — до 4 тысяч 498 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 228 сомов. Ее цена второй месяц ниже 5 тысяч сомов. С начала года корзина подешевела на 553 сома.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины является хлеб. Он подорожал в июне впервые за последние полтора года. С тех пор стоимость продукта не меняется.

В конце августа в республике перестало действовать госрегулирование цен на сахар и растительное масло. После этого цены на два продукта резко выросли. Зато с появлением урожая 2021-го снижаются цены на яблоки и груши.

За прошлый год продуктовая корзина подорожала на 462 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 19 и 26 сентября 2020-го — 3 тысячи 514 сомов. Самой дорогой корзина была 21 марта прошлого года — 4 тысячи 963,5 сома.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания граждан еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205914/
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 28 августа. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 21 августа. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 14 августа. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 7 августа. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 31 июля. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 24 июля. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 17 июля. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 10 июля. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 3 июля. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 26 июня. Сколько денег семья тратит на еду
Популярные новости
Международный инвестор вложит $700 тысяч в&nbsp;образовательный проект в&nbsp;Кыргызстане Международный инвестор вложит $700 тысяч в образовательный проект в Кыргызстане
Кыргызстанские производители назвали контрабанду главной проблемой для бизнеса Кыргызстанские производители назвали контрабанду главной проблемой для бизнеса
Бензин может подорожать почти на&nbsp;два сома. С&nbsp;сентября его ввозят с&nbsp;пошлиной Бензин может подорожать почти на два сома. С сентября его ввозят с пошлиной
Угроза катастрофы на&nbsp;руднике &laquo;Кумтор&raquo;. Комментарий команды внешнего управляющего Угроза катастрофы на руднике «Кумтор». Комментарий команды внешнего управляющего
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; запустило в&nbsp;тестовом режиме ряд соцпроектов ОАО «Кыргызтелеком» запустило в тестовом режиме ряд соцпроектов
Кто выиграл квартиру в&nbsp;Бишкеке? Объявлен победитель акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Кто выиграл квартиру в Бишкеке? Объявлен победитель акции «Счастливый ключ»
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок Купите газовый котел и получите газ в подарок
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
4 сентября, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 4 сентября. Сколько денег семья тратит на еду Продуктовая корзина Бишкека на 4 сентября. Сколько дене...
13:46
Для зараженных COVID-19 свободны 209 коек в медучреждениях Бишкека
13:38
В Кыргызстане готовят паспорта 50 приоритетных предприятий
13:11
Кыргызстанцы завоевали три медали на Играх СНГ в Казани
12:53
Акжол Махмудов провел тренировку для юных борцов