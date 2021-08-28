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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 28 августа. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали только помидоры. Подешевели — картофель, огурцы, перец, капуста, яблоки, груши и сахар.

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В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 394 сома — до 4 тысяч 547 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 277 сомов. Она второй месяц подряд остается ниже отметки в 5 тысяч сомов. С начала года стоимость корзины снизилась на 504 сома.

Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Он подорожал в июне впервые за последние полтора года. Но с тех стоимость продукта не меняется.

Все лето скачут цены на свежие овощи и фрукты. За последний месяц практически вдвое подешевела морковь. На этой неделе после появления урожая 2021 года значительно снизилась цена на груши.

Отметим, что за прошлый год продуктовая корзина подорожала на 462 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 19 и 26 сентября 2020 года — 3 тысячи 514 сомов. Самая высокая — 21 марта 2020 года — 4 тысячи 963,5 сома.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы подсчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/205321/
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